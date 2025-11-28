Tatiana Schlossberg: La nipote di JFK e la sua straordinaria battaglia contro la leucemia

Un viaggio affascinante nella vita di Tatiana Schlossberg: un equilibrio tra eredità storica e sfide personali. Scopri come la sua eredità familiare e le esperienze personali hanno plasmato il suo percorso unico.

La vita di Tatiana Schlossberg è stata segnata da una combinazione di eredità storica e impegno personale. Nipote dell’ex presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy, Tatiana ha costruito un proprio percorso professionale nel mondo del giornalismo ambientale, affrontando recentemente una battaglia contro la leucemia.

Origini e formazione

Nata a New York, Tatiana è figlia di Caroline Kennedy e del designer Edwin Schlossberg. Cresciuta in una delle famiglie più iconiche d’America, ha vissuto un’infanzia privilegiata tra Manhattan e l’isola di Martha’s Vineyard, dove la nonna Jacqueline possedeva una magnifica tenuta.

La sua formazione è avvenuta in scuole prestigiose come la Brearley School e la Trinity School, seguite da una laurea in Storia presso la Yale University.

Durante il suo percorso universitario, Tatiana ha contribuito al Yale Herald, dove ha ricoperto il ruolo di caporedattrice. Successivamente, ha proseguito i suoi studi conseguendo un master in storia americana all’Università di Oxford.

Carriera giornalistica

Il suo ingresso nel mondo del giornalismo è iniziato con uno stage presso il Vineyard Gazette, seguito da un’esperienza come reporter per The Record nel New Jersey.

Nel 2014, è stata assunta dal New York Times, dove ha lavorato nella sezione Metro e successivamente come reporter scientifica e ambientale fino al 2017.

Un contributo significativo

Nel 2019, ha pubblicato il suo primo libro, Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don’t Know You Have, un’opera che analizza l’impatto ambientale delle abitudini quotidiane. Tatiana ha scritto anche per importanti testate come The Atlantic, The Washington Post, e Vanity Fair.

Il suo lavoro è stato riconosciuto con il prestigioso Rachel Carson Environment Book Award.

Una battaglia personale

Nel settembre del 2017, Tatiana ha sposato George Moran, un medico conosciuto durante gli anni a Yale. La coppia ha dato il benvenuto a due figli: Edwin e una figlia. Purtroppo, subito dopo il parto della secondogenita, Tatiana ha ricevuto una notizia che ha cambiato la sua vita: la diagnosi di leucemia mieloide acuta con una rara mutazione.

In un toccante saggio pubblicato sul New Yorker, Tatiana ha condiviso la sua esperienza, descrivendo come la sua vita sia stata stravolta da questa malattia. Nonostante il suo spirito combattivo e i tentativi di affrontare la malattia con trattamenti intensivi, i medici le hanno comunicato che la sua prognosi era infausta.

Un nuovo capitolo

Nel suo scritto, Tatiana ha espresso la sua emozione e il dolore di dover affrontare una battaglia così difficile: “Mi sento ingannata e triste per non poter vivere la vita meravigliosa che avevamo”. La sua storia è un potente richiamo alla resilienza e alla consapevolezza ambientale, unendo la sua eredità familiare con le sue lotte personali.

Tatiana Schlossberg rappresenta un esempio di come si possa affrontare la vita con determinazione e passione, nonostante le avversità. La sua storia continua a ispirare molti, non solo per il suo legame con una delle famiglie più celebri d’America, ma anche per il suo impegno nel campo del giornalismo e della sostenibilità ambientale.