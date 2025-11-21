Tate McRae svela il deluxe di “So Close to What”: Tutti i dettagli e le curiosità da non perdere!

Il mondo della musica pop è in fermento grazie all’uscita del deluxe album di Tate McRae, intitolato SO CLOSE TO WHAT???. Questa nuova versione dell’album, già di grande successo, include quattro brani inediti che i fan attendono con impazienza. Tra questi, spicca il singolo “TIT FOR TAT”, che ha già catturato l’attenzione di molti, inclusa quella di Taylor Swift.

Un argomento di discussione tra i fan è la canzone “ANYTHING BUT LOVE”, che sembra riflettere le recenti esperienze sentimentali di Tate, in particolare la sua rottura con il musicista The Kid LAROI.

Quest’ultimo ha annunciato il suo nuovo album proprio nel giorno della pubblicazione del deluxe di Tate, alimentando ulteriormente le speculazioni.

Il mistero di Ryan

In “ANYTHING BUT LOVE”, McRae menziona un certo Ryan, suscitando la curiosità degli ascoltatori. La cantante esprime un sentimento di disprezzo nei confronti di un ex, affermando: “I miei fan ti odiano, i miei amici ti odiano, e Ryan ti odia, e anche io”. Ma chi è questo misterioso Ryan di cui parla?

Le teorie dei fan

Una delle teorie più accreditate suggerisce che Ryan possa riferirsi a Ryan Tedder, il frontman dei OneRepublic e collaboratore di Tate. Tedder ha co-scritto alcuni dei suoi brani di maggior successo, ma non ha partecipato alla creazione di “ANYTHING BUT LOVE”. Tuttavia, è coinvolto in un altro brano dell’album, “NOBODY’S GIRL”, il che implica un legame stretto tra i due artisti.

Un’altra ipotesi interessante riguarda il bodyguard di Tate, che è stato recentemente al centro dell’attenzione per aver trascorso del tempo con lei durante le voci di rottura con The Kid LAROI.

Alcuni fan hanno suggerito che anche il suo bodyguard possa portare il nome di Ryan, rendendo così la situazione ancora più intrigante.

Un tour da record e un nuovo video musicale

Oltre alla pubblicazione del suo album, Tate ha recentemente concluso con successo il suo Miss Possessive Arena Tour, che ha toccato diverse città in tutto il mondo, vendendo oltre un milione di biglietti. La critica ha lodato il tour per la sua energia travolgente e le spettacolari coreografie, riconoscendo il talento di Tate come performer.

Il video di “NOBODY’S GIRL”

In concomitanza con l’uscita del deluxe album, Tate ha rilasciato anche un video musicale per il brano “NOBODY’S GIRL”. Diretto da Thibaut Grevet e coreografato dalla famosa compagnia di danza francese (LA)HORDE, il video promette di essere un altro tassello del suo viaggio artistico. La combinazione di musica e danza si rivela un elemento distintivo della sua proposta musicale, catturando l’attenzione del pubblico.

Il deluxe album di Tate McRae rappresenta una nuova fase della sua carriera, ricca di sfide e sorprese. Con brani che raccontano storie personali e una produzione di alto livello, i fan sono pronti a immergersi nel suo mondo musicale e a scoprire ogni sfumatura delle sue nuove canzoni.