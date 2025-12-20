Tariffe e Servizi per la Cura dei Capelli nel Nostro Salone

Scopri la nostra ampia gamma di servizi per la cura e la bellezza dei capelli, pensati per soddisfare ogni tua esigenza e valorizzare il tuo stile unico.

Prendersi cura dei propri capelli è fondamentale per ogni individuo che desidera esprimere la propria personalità e stile. Il nostro salone offre una vasta gamma di servizi pensati per soddisfare ogni esigenza, dai trattamenti più semplici a quelli più complessi. Di seguito, presentiamo un elenco dettagliato dei nostri servizi di bellezza per capelli, incluse le relative tariffe.

Trattamenti di base e styling

I trattamenti di base sono essenziali per mantenere la salute e la bellezza dei capelli.

Sono disponibili servizi come la piega, che dona un aspetto curato e professionale a un costo di 25 euro. Per chi desidera un tocco di colore, il ritocco del colore è proposto a 45 euro, mentre la colorazione completa ha un costo di 60 euro.

Riflessi e meches

Per chi cerca un look più luminoso e dinamico, il riflesso è disponibile a 30 euro, mentre le meches variano da 100 a 130 euro a seconda della complessità del servizio.

Il shatush, una tecnica di schiaritura che regala un effetto naturale, è offerto a 145 euro. Questi trattamenti sono ideali per chi desidera dare profondità e movimento alla propria capigliatura.

Trattamenti specializzati e avanzati

Per chi desidera una cura più profonda, il nostro salone propone diversi trattamenti specialistici. Tra questi, il keratin treatment, un lisciante che rende i capelli setosi e facili da gestire, è disponibile a partire da 190 euro. Questo trattamento è perfetto per chi ha capelli crespi o difficili da domare.

Tagli e acconciature

Offriamo anche una selezione di tagli per tutti i gusti. Il taglio con Federico è disponibile a 48 euro, mentre il taglio donna è proposto a 35 euro. Per i più piccoli, il taglio bimbo è disponibile a 22 euro. I nostri professionisti sono esperti nel creare stili che si adattano al viso e alla personalità di ciascun cliente.

Trattamenti addizionali e combinati

Per chi desidera un trattamento completo, proponiamo pacchetti combinati che includono più servizi.

Ad esempio, il pacchetto colore + maschera + piega è disponibile a 70 euro, mentre il pacchetto taglio con Federico + maschera + piega ha un prezzo di 80 euro. Questi pacchetti sono ideali per chi cerca un’esperienza di bellezza completa e rigenerante.

Il servizio colore + riflesso + shatush + keratin (protezione del capello) + maschera + piega è disponibile a 400 euro, un’opzione premium per chi desidera il massimo della cura e della bellezza. Inoltre, il trattamento hair lift offre volume e corposità ai capelli, mentre il botox per capelli è utile per riparare i danni e donare lucentezza. Le extension a cheratina sono disponibili a partire da 5 euro fino a 7 euro per ciocca, con un costo di rimontaggio per fila intera a 50 euro. Per l’extension a fila intera, è necessario richiedere un preventivo direttamente in salone.

In aggiunta, offriamo anche servizi per la cura della barba, come il colore barba e il servizio barba a 12 euro. La cura dei dettagli è ciò che ci distingue, e ci impegniamo a garantire che ogni aspetto del look dei nostri clienti sia impeccabile.

Il nostro salone è pronto ad accogliere ogni cliente per offrire un servizio personalizzato e professionale. Maggiori informazioni sui nostri servizi e prezzi possono essere richieste direttamente in salone. La bellezza dei clienti è la nostra missione.