Sul red carpet alla 78esima Mostra del Cinema continuano a sfilare star che lasciano ogni sera senza fiato. Nei loro look da favola spiccano tanti nuovi tagli di capelli a Venezia 2021, che si preannunciano essere le acconciature più copiate dell’autunno.

Tagli di capelli corti a Venezia 2021

La parola d’ordine del Festival di Venezia 2021 è “diamoci un taglio”. I capelli lunghi non mancano, ça va sans dire, e le splendide chiome di Dakota Johnson e Kate Hudson ce lo confermano, ma il taglio più en auge è un altro. Il caschetto lungo è l’acconciatura preferita di molte star al Lido, che grazie alla sua versatilità si adatta a moltissime donne.

Tra loro, tante lo hanno personalizzato con un tocco originale per un fascino easy chic.

Serena Rossi

La madrina ha inaugurato la Mostra e questa nuova tendenza di hair style, sfoggiata per la prima volta proprio a Venezia. La bella e solare attrice napoletana ha sorpreso con la sua nuova piega wavy ma soprattutto per la scelta del colore, con base scura naturale e sfumature bionde che si fanno sempre più chiare e luminose.

Il suo look porta la firma del team di Domenica Ricciardi by Cotril Spa:

Abbiamo deciso di dare un taglio netto alla storica chioma lunga di Serena. La scelta non poteva che cadere sul long bob, che sarà uno dei tagli più glamour dell’autunno, e che si addice perfettamente al viso di Serena e alla sua tipologia di capello. Le lunghezze sono state tagliate all’altezza della clavicola e le scalature azzerate. Solo le due ciocche davanti restano leggermente sfilate.

Matilde Gioli

Anche Matilde Gioli, capelli color miele e sguardo azzurro cielo, si allinea al trend long bob. L’attrice ha portato in scena un caschetto animato da morbide onde di seta e impreziosito da riflessi di luce a effetto naturale. Merito del servizio di French balayage firmato L’Oréal Professionnel: in questo caso, lo styling impeccabile porta la firma dell’hairstylist Cinzia Bozza.

Luisa Ranieri

Carrè lungo anche per la chioma di Luisa Ranieri, anche lei affidata al team Cotril. In questo caso però, per la moglie del commissario più famoso d’Italia è stata creata una piega a onde strutturate, con le punte girate verso l’interno, riga laterale e volume alle radici. Una scelta perfetta per valorizzare il sua acconciatura, che ha incantato fin dal suo arrivo in laguna e stregato il red carpet.

Cristina Parodi

A confermare la bellezza di questo taglio anche per le non giovanissime ci pensa Cristina Parodi. Eravamo abituati alla chioma lunga della giornalista e conduttrice, maestra di stile effortless-chic, che però ha deciso di cambiare. Sul tappeto rosso ha sfoggiato un lob dalla piega morbidamente ondulata dal duplice vantaggio: una manutenzione super facile e un effetto ringiovanente istantaneo, ideale per le over 50 come lei.

Greta Ferro

Grazie a Greta Ferro possiamo ammirare anche la versione riccia del taglio del momento. La splendida modella e attrice fa la sua comparsa sul red carpet della cerimonia di apertura sfoggiando un haircut molto naturale, un long bob alle spalle curato dall’hairstylist Sauro Sartorel per Kérastase con piega mossa e frangia piena e sfilata sulle sopracciglia.

Maggie Gyllenhaal

L’attrice statunitense osa ancora di più, accorciando di qualche centimetro il suo bob cut. Maggie Gyllenhaal, mostra infatti un caschetto cortissimo e mosso da flapper girl, portato con riga laterale e quel delizioso tocco savoir faire incurante e sexy. L’essenza vera del taglio femminile corto, hair look elegante per definizione, ma connotato da una spontaneità da eterna ragazza.

Kristen Stewart

Dopo aver interpretato Lady Diana nel film Spencer, Kristen Stewart è ancora bionda come la Principessa, e ha scelto di sfoggiare un morbido e voluminoso long bob che sfiora le spalle. In questo caso le lunghezze sono leggermente scalate, con alcuni ciuffi più corti sul davanti. La piega, curata dal fidato hairstylist Adir Abergel, è un mosso naturale ed enfatizza proprio il biondo fragola.