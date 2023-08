Quali sono i tagli di capelli che valorizzano il viso ovale? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Capelli, come valorizzare il viso ovale

Una delle cose da considerare quando si vuole cambiare taglio di capelli è la forma del viso, che può essere tonda, a triangolo, quadrata, a diamante, a cuore o ovale. Una volta capito qual è la forma del nostro viso si può procedere a scegliere il taglio di capelli che possa valorizzare il nostro viso al massimo. Il viso ovale è considerato quello dalla forma più armonica, la sua larghezza è infatti circa la metà della sua lunghezza e il profilo si stringe delicatamente verso il mento. Chi ha questo viso è tra le più fortunate, perché sono veramente tanti i tagli che si possono fare, inoltre si può passare tranquillamente da un taglio lungo a uno corto. Anche i tagli asimmetrici sono perfetti per chi ha un viso ovale, inoltre via libera sia a i capelli lisci sia a quelli mossi. Anche la frangia è un’ottima alleata del viso ovale, per colore che hanno la fronte ampia meglio puntare su una frangia lunga e piena, altrimenti meglio scegliere una frangia più leggera e sfilata. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio 5 tagli di capelli che valorizzano il viso ovale.

5 tagli di capelli che valorizzano il viso ovale

Come detto in precedenza chi ha un visto ovale può davvero permettersi di sbizzarrirsi con i tagli di capelli. Vediamo insieme 5 tagli di capelli che valorizzano il viso ovale: