L’Italia la ricorda come la storica valletta di Mike Bongiorno, ma è stata anche una nota conduttrice televisiva e attrice: stiamo parlando di Susanna Messaggio, la cui carriera è sbocciata ne La bustarella.

Che cosa sappiamo di lei? Qual è la sua vita e che cosa fa oggi Susanna Messaggio? Scopriamolo insieme!

Susanna Messaggio: tutto sulla conduttrice televisiva

Susanna Messaggio è nata a Milano il 30 gennaio 1963 sotto il segno dell’Acquario e attualmente ha 59 anni.

Da sempre appassionata di spettacolo e televisione, Messaggio ha però intrapreso, parallelamente alla tv, anche il percorso universitario. Nel 1987 infatti consegue la laurea in lingue con una tesi in letteratura tedesca, ma si è sempre molto dedicata ai temi legati alla psicologia infantile e alla psicopedagogia, tant’è che nel 1996 consegue una seconda laurea proprio in Pedagogia.

Grazie a quest’ultima laurea, Susanna Messaggio ha collaborato per diverso tempo con l’Università degli Studi di Milano proprio in veste di psicopedagogista. La passione e l’impegno verso tale professione l’hanno portata ad aprire una sua società di comunicazione negli anni 2000.

E la televisione? Sicuramente Susanna Messaggio è stata una figura molto nota nel campo dello spettacolo. Il grande pubblico la conosce soprattutto grazie alla sua brillante (e lunga) carriera coem show girl e conduttrice, iniziata nel 1979 ne Le bustarelle, mandato in onda su Antennatre.

Nel 1982 passa poi alla trasmissione Portobello di Enzo Tortora, dove interpreta la telefonista “Goccia di Luna”. Dopo quell’esperienza Susanna Messaggio ha lavorato come valletta per altre trasmissioni Mediaset e, in particolare, ha affiancato il grande Mike Bongiorno in alcuni dei suoi più importanti programmi, come Telemike, Superflash e Bis.

La carriera di Susanna Messaggio è stata un fiume in piena: educatrice, show gil, conduttrice, ma anche autrice e attrice. Messaggio ha infatti scitto su numerose testate nazionali, come Il Giorno, Il Corriere della Sera e Salve, dove ha scritto soprattutto di salute, di benessere e di tutte quelle problematiche relative all’infanzia, campo da lei molto sentito. Se non lo sapevate, ha anche diretto Tiramolla, un piccolo periodico a fumetti.

Sul ruolo di attrice, invece, possiamo citare diversi progetti; partendo dai film, Susanna Messaggio ha recitato in Lui è peggio di me di Enrico Oldoini (1985), Italian Fast Food di Lodovico Gasparini (1986) e Asfalto rosso di Ettore Pasculli (2011). Inoltre, ha preso parte alla serie-tv Casa dolce casa del 1992, comparendo in particolare nell’episodio numero 3 della seconda stagione.

La vita privata di Susanna Messaggio

La vita sentimentale di Susanna Messaggio è stata attraversata da amori e dispiaceri. Ha avuto tre mariti: il primo, più grande di lei di 10 anni, è stato il suo amore per circa 5 anni, fino a quando, all’età di 22 anni, non ha deciso di separarsi da lui. Dopo due anni Messaggio crede di avere trovato l’amore della sua vita, un giovane tedesco di professione avvocato: dall’amore tra i due, nel 1992, nasce una figlia che però purtroppo muore poco dopo il parto.

L’episodio fu tragico e Susanna Messaggio ci mise parecchio tempo per riprendersi completamente, aiutata anche dalla nascita di Martina, avuta sempre con il secondo marito, dal quale però si separerà.

“Non avrei mai pensato di trovare un nuovo amore” – ma così è stato e Susanna Messaggio a 40 anni ha avuto quello che comunemente si chiama colpo di fulmine. Lui si chiama Giorgio Olivieri e dal loro amore è nato Jacopo: quando si dice che l’amore non ha età!

Oggi Susanna Messaggio prosegue con la sua carriera da psicopedagogista e giornalista e rimane molto attiva sui social, il cui profilo Instagram conta più di 55 mila follower.