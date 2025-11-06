Studiare Fashion Design all’IED di Torino: Scopri un’Opportunità Unica per il Tuo Futuro Creativo

L’industria della moda è in continua evoluzione e richiede professionisti altamente qualificati e creativi. Il corso di diploma accademico di primo livello in fashion design offerto dall’IED di Torino è progettato per fornire agli studenti le competenze necessarie per emergere in questo settore dinamico. A partire da ottobre 2026, il programma di tre anni intende formare designer capaci di affrontare le sfide del mercato attuale.

Struttura del corso e metodologie di insegnamento

Il percorso di studi si articola in un programma triennale che combina teoria e pratica, fornendo una solida base culturale e tecnica. Nel primo anno, gli studenti si immergono nelle basi della progettazione moda, studiando materie come modellistica, sartoria e design tecnico. Queste conoscenze sono fondamentali per la creazione delle prime collezioni, realizzate attraverso un’approfondita conoscenza della storia della moda e delle tecnologie dei materiali.

Primi passi nella moda

Nel primo anno, gli studenti esploreranno il mondo del fashion attraverso un approccio pratico, imparando a utilizzare software di progettazione e strumenti di prototipazione. Questo approccio pratico permette di sviluppare competenze tecniche essenziali per la creazione di capi innovativi e sostenibili.

Approfondimento delle competenze creative e tecniche

Il secondo anno è dedicato all’ampliamento delle competenze già acquisite. Gli studenti lavoreranno su progetti complessi e collaboreranno con aziende del settore, esplorando la creazione di collezioni per uomo e donna.

Attraverso l’uso di tecnologie avanzate come CLO3D, gli studenti impareranno a realizzare prototipi virtuali, rappresentando un passo fondamentale verso l’innovazione nel design.

Esplorazione creativa e sostenibilità

Una particolare attenzione sarà dedicata all’uso di materiali eco-compatibili e alle pratiche sostenibili, con l’obiettivo di formare designer responsabili e consapevoli dell’impatto delle loro creazioni sulla società e sull’ambiente. Questa preparazione pratica e teorica consente di sviluppare un linguaggio progettuale attuale e in linea con le tendenze contemporanee.

Preparazione al mondo del lavoro

Il terzo anno rappresenta il culmine del percorso formativo, durante il quale gli studenti consolidano la loro identità come designer attraverso progetti avanzati e esperienza pratica. Lavoreranno in un contesto simile a quello di un’azienda, collaborando con partner del settore e utilizzando le tecnologie più recenti, come tessuti intelligenti e tecnologie indossabili.

Il progetto di tesi

Il progetto di tesi finale è il momento culminante del corso, dove ogni studente integra le competenze tecniche acquisite con la propria visione creativa. Questo lavoro non solo rappresenta il punto di arrivo del loro percorso formativo, ma funge anche da biglietto da visita per il futuro professionale nella moda.

Il corso di fashion design dell’IED di Torino rappresenta un’opportunità unica per chi desidera intraprendere una carriera nel settore della moda. Con un forte focus sull’innovazione e la sostenibilità, gli studenti sono preparati a diventare i protagonisti di un’industria in continuo cambiamento.