Studia Fashion Design all’IED di Firenze: Corsi e Opportunità Uniche

Un programma triennale dedicato all'esplorazione del settore della moda attraverso un approccio innovativo e creativo.

Il corso di diploma accademico di primo livello in fashion design, offerto dall’IED di Firenze, ha l’obiettivo di formare professionisti nel settore moda. Il programma integra con attenzione la tradizione artigianale con l’innovazione tecnologica. Strutturato in tre anni, questo percorso educativo prepara gli studenti ad affrontare le sfide di un settore in costante evoluzione.

Struttura del corso

Il primo anno del corso è dedicato a fornire una base solida e trasversale, integrando conoscenze tecniche, culturali e progettuali.

Gli studenti esploreranno diverse discipline, dalla storia della moda alla semiotica dell’arte, passando per materie pratiche come modellistica e cultura tessile. Questa combinazione favorisce la traduzione delle idee creative in progetti strutturati, sviluppando un linguaggio progettuale personale attraverso la creazione di prototipi in materiali sostenibili, come il denim e le fibre naturali.

Focus sulla sostenibilità

Un aspetto chiave del primo anno è l’impegno verso la sostenibilità. Gli studenti apprendono tecniche di upcycling e manipolazione tessile, riflettendo sull’importanza di pratiche consapevoli nel settore della moda.

Al termine di questo anno, è possibile scegliere una specializzazione tra abbigliamento e accessori, mantenendo un approccio integrato al total look.

Approfondimento nel secondo anno

Il secondo anno è dedicato alla sperimentazione e alla definizione del proprio stile personale. Gli studenti iniziano a lavorare su capsule collection ispirate a brand internazionali, affrontando l’intero processo creativo: dalla ricerca al concept, fino alla comunicazione del prodotto finito. I workshop, i concorsi e le attività interdisciplinari arricchiscono ulteriormente l’esperienza formativa, consentendo di personalizzare il proprio percorso.

Competenze pratiche e teoriche

Nel corso dell’anno accademico, gli studenti approfondiscono le loro conoscenze teoriche attraverso corsi sulla storia della fotografia, oltre a introduzioni al marketing e alla comunicazione. Le competenze progettuali vengono sviluppate in base alla specializzazione scelta, che può riguardare l’abbigliamento o gli accessori e le calzature. Si lavora su prototipi specifici, come capi di maglieria e articoli di pelletteria.

Il terzo anno: creazione della collezione personale

Il terzo anno culmina nella creazione di una collezione personale che rispecchia l’identità stilistica di ciascuno studente. Questo progetto si sviluppa in un contesto di simulazione professionale, dove vengono esplorati nuovi materiali, tecniche sartoriali e linguaggi visivi. Le discipline teoriche, come la fenomenologia delle arti contemporanee e l’analisi del cinema, contribuiscono a formare un pensiero critico e culturale.

Progetto di tesi

La tesi finale, supportata dai docenti, consiste nella realizzazione di un book professionale, outfit completi, prototipi fisici e materiali visivi per la presentazione del concept. I risultati possono spaziare da collezioni ready-to-wear a progetti più innovativi nel campo della moda, collaborando anche con aziende locali per sviluppare capsule sostenibili utilizzando tessuti innovativi e tecniche di stampa digitale.

Il corso di fashion design all’IED di Firenze offre un’opportunità significativa per coloro che intendono avviare una carriera nel settore della moda. Questo programma integra competenze pratiche e teoriche, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione, elementi fondamentali nel contesto attuale della moda.