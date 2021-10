Striscia la notizia viene accusata di razzismo da Tommaso Zorzi. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip attacca il conduttore Alessandro Siani per aver commentato le mozzarelle Made in China con la seguente frase: “Quando le spremi esce il latte di mandorla“.

Striscia la notizia e l’attacco di Tommaso Zorzi

Lo scorso anno erano stati presi di mira anche Gerry Scotti e Michelle Hunziker per una battuta che aveva scatenato un’altra polemica. Sta di fatto che il Gabibbo avrebbe invece “smascherato” Zorzi della serie “da che pulpito viene la predica“.

Striscia la notizia e l’attacco di Tommaso Zorzi, la risposta del Gabibbo

La trasmissione ha mandato in onda un filmato, durante la serata di venerdì 29 ottobre 2021, con su scritto: “Sapete chi è davvero Tommaso Zorzi? Ora ve lo faccio vedere“.

Le immagini del tg satirico hanno mostrato un vecchio video nel quale Zorzi bestemmia mentre fa la spesa al supermercato.

Striscia la notizia e l’attacco di Tommaso Zorzi, la risposta del Gabibbo: altri dettagli

In ogni caso Tommaso Zorzi ha deciso di non proseguire il percorso lavorativo con Mediaset. L’influencer che ha partecipato al Grande Fratello qualche tempo fa è infatti pronto per condurre “Drag Race” su Discovery Plus.