Strategie Efficaci per Perdere Peso con GLP-1: Guida Completa alla Gestione del Peso

Impara come mantenere e preservare la massa muscolare durante il trattamento con GLP-1: strategie e suggerimenti efficaci.

La perdita di peso indotta dai farmaci GLP-1, come Ozempic e Wegovy, può essere rapida e drammatica. Tuttavia, questo cambiamento repentino può sollevare preoccupazioni estetiche e sanitarie, tra cui la laxità cutanea e il rischio di perdita muscolare.

Il fenomeno noto come “effetto Ozempic” ha portato a un aumento della richiesta di trattamenti per il rassodamento della pelle e la modellazione del corpo. È importante, dunque, integrare la costruzione muscolare nel percorso di perdita di peso, per mantenere un metabolismo sano e sostenere il corpo nel lungo termine.

Importanza dell’allenamento di forza

Secondo l’esperta di fitness e trainer certificata, Megan Davies, il rafforzamento muscolare è essenziale, non solo per chi utilizza farmaci GLP-1, ma per chiunque desideri mantenere una buona forma fisica. “La massa muscolare è fondamentale per la stabilità metabolica e il benessere quotidiano”, spiega Davies.

Quando si perde peso, è naturale che una parte di questo comporti anche la perdita di muscoli. “Molti di coloro che utilizzano GLP-1 segnalano una perdita muscolare più elevata, ma questa può essere significativamente ridotta con un corretto approccio allo stile di vita, che include movimento regolare e allenamenti di forza costanti”, afferma Davies.

Esercizi consigliati

Ma quali esercizi di forza dovrebbero essere privilegiati? Le attività come squat, affondi, stacchi e press sono tra le più efficaci. Questi esercizi coinvolgono più gruppi muscolari contemporaneamente, massimizzando i risultati e aiutando a preservare la massa magra durante la perdita di peso.

Integrare il cardio nella routine

Non dimentichiamo l’importanza del cardio. Incorporare attività come camminare o sessioni di cardio ad alta e bassa intensità è fondamentale per la salute cardiovascolare.

“L’allenamento dovrebbe essere visto come un’opportunità per migliorare il benessere generale, non solo un metodo per perdere peso”, suggerisce Davies.

Pianificare un allenamento realistico

Stabilire obiettivi di allenamento può essere una sfida, soprattutto per chi è alle prime armi. Per chi è nuovo all’esercizio fisico, Davies consiglia di iniziare con due sessioni di allenamento di forza alla settimana, abbinate a una sessione di cardio a bassa intensità e un giorno dedicato alla mobilità.

“Incoraggiare movimenti leggeri durante la giornata, come brevi passeggiate, può essere utile per costruire una base solida”, afferma.

Attrezzatura domestica per l’allenamento

Un altro mito da sfatare è che per allenarsi efficacemente sia necessario un abbonamento costoso in palestra. “Bastano attrezzi semplici come un paio di manubri e un tappetino per iniziare”, suggerisce Davies. Anche solo il peso del corpo può rappresentare un ottimo punto di partenza.

Oltre ai manubri, attrezzature come bande elastiche e panchine possono ampliare le possibilità di allenamento senza richiedere troppo spazio. “Utilizzare una varietà di attrezzi non solo rende gli allenamenti più interessanti, ma è anche essenziale per mantenere alta la motivazione”, conclude Davies.