Gli stivali sono la tendenza anche dell’estate 2021. Lo testimoniano le passarelle dell’Alta Moda che rilanciano gli stivali in varie varianti all’interno delle collezioni Primavera/Estate 2021. Parliamo di stivaletti con tacco a spillo, stivali bassi, i traforati o quelli in pelle.

Insomma tantissimi modelli tra le scarpe di tendenza per l’estate 2021. E tutti da indossare durante la bella stagione!

Stivali: la tendenza dell’estate 2021

Gli stivali sono la tendenza anche dell’estate 2021. Ebbene sì, si pensa spesso che gli stivali sono scarpe esclusivamente invernali. Ma non è così. Da indossare in un giorno di pioggia, in una giornata di freddo gelido, gli stivali si rivelano compagni perfetti in questi casi.

Ma per un look alla moda, caratterizzato per esempio da capi particolari, allora gli stivali sono il top anche durante l’estate.

La bella stagione è infatti ormai esplosa e capire cosa e come indossare è decisamente una delle prerogative del momento. Le riviste di tendenza e le passerelle rilanciano la moda degli stivali d’estate, in realtà una moda mai conclusa.

I principali modelli di stivali rilanciati in passerella

Gli stivali che si prevede siano i must have dell’estate 2021 sono diversi, ma tutti con una cosa in comune: le tonalità del color cammello.

Pare sia questa la scala di colore più optata dalle case di moda.

I principali modelli di stivali sono, per esempio, lo stivaletto con tacco a spillo, gli stivali bassi, ma anche gli anfibi traforati. Sulle passarelle dell’Alta Moda i protagonisti delle collezioni Primavera/Estate 2021 sono proprio loro. Già popolarissimi i modelli di Balmain oppure ancora quelli delle collezioni di Tod’s ed Ermanno Scervino. Ma, a dominare le tendenze rimane lo stivaletto texano aka modello camperos.

I capi da indossare con gli stivali estivi

Gli stivali indossati durante la primavera e l’estate possono essere abbinati a diversi capi, ed insieme ad essi ricreano un look perfetto per una serata estiva o un aperitivo in una location chic e mondana.

Un capo sempre molto abbinato allo stivale estivo è una blusa particolarmente lunga o le casacche tanto amate dalle country girls. Allo stivaletto traforato color cammello è sempre molto consigliato abbinare una blusa lunga dai toni estivi come l’azzurro ma anche da quelli meno estivi come il marrone. Anche le casacche, come specificato sopra, sono l’ideale con lo stivaletto col tacco. Anche quello con tacco, da indossare magari per una serata un po’ più elegante o una cena.

Anche gli anfibi sono tornati di moda. Da quando, soprattutto, Bottega Veneta e Prada hanno rilanciato in passerella i combat boots con maxi suola. Questo modello può essere indossato in città con abiti floreali svolazzanti, mini gonne e shorts in denim. I modelli più classici sono quelli in pelle total black, ma anche in tessuto color cammello, oppure ancora traforati.

LEGGI ANCHE: Borse must have primavera estate 2021: i modelli di tendenza da avere