Dopo una stagione di successi in tv, il presentatore si concede un momento di relax con amici e ex fidanzata.

Il trionfo di Stefano De Martino in tv

Stefano De Martino è diventato uno dei volti più amati della televisione italiana, grazie agli incredibili ascolti dei suoi programmi, come Affari Tuoi su Rai1 e Stasera Tutto è Possibile su Rai2. Con la conclusione di quest’ultimo, il presentatore si è preso una meritata pausa, decidendo di trascorrere qualche giorno di vacanza nella splendida Positano, una delle perle della Costiera Amalfitana.

Relax e divertimento tra amici

Durante la sua vacanza, De Martino ha scelto di navigare con la sua lussuosa barca, la Santiago, godendosi il mare e il sole in compagnia di amici e della sua ex fidanzata, Gilda Ambrosio. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, il presentatore ha condiviso momenti di relax e divertimento, facendo anche yoga con il suo gruppo di amici. Le immagini di questi momenti sono state immortalate dai paparazzi, che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di catturare il suo sorriso e la sua spensieratezza.

Un legame speciale con Gilda Ambrosio

La presenza di Gilda Ambrosio, fashion designer e influencer di successo, ha suscitato curiosità tra i fan. Sebbene i due sembrino molto intimi, De Martino ha scelto di mantenere riservata la sua vita privata, evitando di commentare le voci su un possibile ritorno di fiamma. La loro amicizia, tuttavia, è evidente e si vocifera che Gilda fosse con lui anche durante un viaggio a Miami, dove De Martino si è recato con il figlio Santiago.

Un’estate all’insegna della riservatezza

Stefano De Martino ha dimostrato di essere un uomo di successo non solo in campo professionale, ma anche nella sua vita personale. Con un atteggiamento sempre più riservato, ha scelto di allontanarsi dai gossip e di concentrarsi su ciò che realmente conta per lui: la famiglia e gli amici. La sua estate a Positano è un chiaro esempio di come riesca a trovare un equilibrio tra la fama e la vita privata, godendosi ogni attimo di relax e divertimento.