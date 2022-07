Stefania Orlando: problemi con Barbara D’Urso

Stefania Orlando ha finalmente raccontato la verità sui problemi, o presunti tali, avuti con Barbara D’Urso. L’ex concorrente del GF Vip sostiene che le sue parole siano state travisate, portandola a provare un grande imbarazzo nei confronti di Carmelita.

Qualche tempo fa, prima che La Pupa e il Secchione Show andasse in onda, Stefania Orlando aveva parlato del programma, ammettendo di aver rifiutato l’ingaggio di Barbara D’Urso. Le sue parole sono state riprese da parecchi siti, alcuni dei quali le hanno strumentalizzate. Questa, almeno, la versione dell’ex concorrente del GF Vip. Intervistata dal settimanale Mio, Stefania si è detta parecchio dispiaciuta per quanto accaduto.

La Orlando ha dichiarato:

“In verità non ho rifiutato: ho raccontato di aver fatto un colloquio con loro che però si è concluso con un nulla di fatto. Non capisco perché alcuni giornali amino fare i titoli sensazionalistici. Semplicemente, dopo il colloquio, le cose sono andate così: io ho fatto altre cose, loro hanno scelto altre persone. Non è stato carino nei confronti di Barbara e dei suoi autori che conosco da tanti anni, mi sono sentita in imbarazzo”.