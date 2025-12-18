Starbucks introduce nuove collaborazioni nel settore della bellezza

Starbucks sta per intraprendere un affascinante viaggio nel mondo della bellezza e della moda. Recentemente, la famosa catena di caffè ha assunto Neiv Toledano, ex senior manager di e.l.f. Cosmetics, come nuovo senior marketing manager per il settore moda e bellezza. Questa mossa segna un cambiamento significativo nella strategia di Starbucks, che intende integrare in modo più profondo la bellezza nella sua identità di marca.

Tradizionalmente, Starbucks si è cimentata in collaborazioni occasionali, ma ora il nuovo approccio implica un investimento strategico in questo ambito, non solo per attrarre nuovi clienti, ma anche per rimanere rilevante culturalmente.

Il mondo della bellezza, infatti, è diventato un elemento chiave per la costruzione della propria immagine.

Neiv Toledano e il suo nuovo ruolo

Toledano, che ha lavorato in precedenza con marchi innovativi come Stanley e Liquid Death, ha espresso entusiasmo per la sua nuova avventura in Starbucks. In un post su LinkedIn, ha affermato di voler unire le sue passioni per creare eventi e collaborazioni che generino cultura e fandom. Questo approccio sottolinea un cambiamento verso un marketing più centrato sulle esperienze dei consumatori e sull’interazione.

Il team di Brand Activation

All’interno della struttura di Starbucks, Toledano si unirà al team di Brand Activation, diretto da Candice Beck, VP di brand engagement e marketing. Beck, che ha recentemente portato la sua esperienza da Yahoo, è nota per aver sviluppato strategie di social e influencer marketing, un aspetto cruciale per il successo delle collaborazioni nel settore della bellezza e della moda.

Il contesto attuale e le sfide di Starbucks

Sotto la guida del CEO Brian Niccol, Starbucks sta cercando di rinnovarsi attraverso un piano denominato “Back to Starbucks”. Questo programma mira a riportare la marca al centro della cultura contemporanea, enfatizzando non solo le vendite, ma anche l’importanza delle esperienze significative per i clienti. Nonostante che le vendite comparabili nei negozi nordamericani siano rimaste stabili, la direzione intrapresa mira a stimolare una crescita sostenibile nel lungo termine.

Il ruolo della bellezza nella cultura di Starbucks

La bellezza ha da sempre avuto un posto nel DNA di Starbucks. Con milioni di tazze in circolazione ogni giorno, il marchio è già considerato un accessorio di stile da molti consumatori. Le collaborazioni recenti, come quella con Diane von Furstenberg e i prodotti moda di Brandon Blackwood, evidenziano come Starbucks stia cercando di espandere la sua influenza nel settore della bellezza.

Collaborazioni e attivazioni culturali

Starbucks ha recentemente fatto parlare di sé durante la New York Fashion Week, presentando un abito couture creato in collaborazione con Zac Posen, ispirato al suo logo. Queste attivazioni non solo rafforzano il legame con il mondo della moda, ma creano anche dialogo e interazione con i clienti. Eventi come la cena di apertura del CFDA hanno ulteriormente cementato il legame del marchio con la cultura e le tendenze contemporanee.

Inoltre, Starbucks ha intrapreso collaborazioni nel settore musicale e sportivo, diventando il partner ufficiale di caffè per i Giochi Olimpici di Los Angeles e ospitando eventi di ascolto per l’album di Taylor Swift. Queste iniziative mostrano come il marchio stia cercando di creare esperienze memorabili che vanno oltre la semplice vendita di caffè.

Il futuro delle collaborazioni di Starbucks

Con l’approfondirsi delle collaborazioni di moda e bellezza, Starbucks non sta solo cercando di vendere caffè, ma di diventare parte integrante della routine quotidiana dei suoi clienti. La sinergia tra cibo, moda e cultura è evidente, e i consumatori sono sempre più attratti da prodotti che combinano desiderabilità e coerenza. Marchi come Dunkin’, che ha collaborato con tarte per una linea di prodotti ispirati ai cocktail estivi, dimostrano che i clienti cercano esperienze complete e innovative.

In conclusione, Starbucks sta intraprendendo un cammino audace nel mondo della bellezza e della moda, puntando su collaborazioni strategiche e un nuovo modo di interagire con i clienti. L’obiettivo finale è chiaro: rendere Starbucks non solo un punto di riferimento per il caffè, ma anche un attore rilevante nella cultura contemporanea.