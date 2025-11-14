Spedizioni gratuite e kit di avvio dual form sandwich per unghie perfette

La creazione di unghie da salone comodamente a casa è ora possibile grazie allo Starter Kit Dual Form Sandwich, una soluzione ideale per chi desidera risultati professionali in tempi rapidi. Gli ordini superiori a 60€ beneficiano di spedizioni gratuite, rendendo l’acquisto ancora più conveniente.

Questo kit permette di dire addio a limature interminabili e a strutture imperfette. Ogni prodotto è stato progettato per garantire unghie perfette e resistenti, simili a quelle ottenute nei migliori saloni di bellezza.

Il contenuto dello starter kit

Lo Starter Kit Dual Form Sandwich include tutto il necessario per realizzare unghie spettacolari. Al suo interno si trovano:

240 pz Dual Form Sandwich Coffin : progettati per garantire una forma impeccabile, con una curva C ideale per un aspetto naturale.

: progettati per garantire una forma impeccabile, con una curva C ideale per un aspetto naturale. Nail Prep 15 ml : un prodotto fondamentale per preparare l’unghia naturale e assicurare la massima adesione del gel.

: un prodotto fondamentale per preparare l’unghia naturale e assicurare la massima adesione del gel. Strong Primer 15 ml : assicura una tenuta straordinaria e una struttura robusta.

: assicura una tenuta straordinaria e una struttura robusta. Primer Acid Free 15 ml : perfetto per chi ha unghie sensibili, offre una protezione delicata.

: perfetto per chi ha unghie sensibili, offre una protezione delicata. Fiber Soak Off : per rinforzare ulteriormente la struttura delle unghie, rendendole ultra resistenti.

: per rinforzare ulteriormente la struttura delle unghie, rendendole ultra resistenti. Master Gel White Glitter : aggiunge un tocco di eleganza e luminosità in un solo gesto.

: aggiunge un tocco di eleganza e luminosità in un solo gesto. Finish Ultra Glossy: conferisce una brillantezza professionale che dura a lungo.

Vantaggi del kit

Utilizzando questo kit, si possono godere numerosi vantaggi. Prima di tutto, i risultati rapidi sono garantiti: le lunghe sessioni di limatura diventano un ricordo.

Grazie alla precisione del doppio stampo, il prodotto si sigilla perfettamente, assicurando una struttura resistente e riducendo il rischio di rotture e imperfezioni.

Inoltre, il kit risulta versatile, ideale per l’uso con gel, acrygel e polygel, rendendolo un alleato indispensabile per le appassionate di nail art.

Spedizioni e costi

Per quanto riguarda la ricezione dello starter kit, gli ordini superiori a 60€ beneficiano di spedizioni gratuite. Per quelli inferiori è previsto un contributo fisso di 6€.

Questa politica rende l’acquisto accessibile, permettendo di risparmiare mentre si investe nella bellezza delle proprie unghie.

Una volta effettuato l’ordine, la consegna avverrà in tempi rapidi, generalmente entro 24 a 72 ore dalla spedizione, consentendo di iniziare subito a creare unghie da sogno.

Considerazioni finali

Lo Starter Kit Dual Form Sandwich rappresenta una soluzione completa e innovativa per chi desidera unghie perfette, eleganti e durature. Con la comodità delle spedizioni gratuite e un kit che racchiude tutto il necessario, ogni appassionata di nail art avrà a disposizione gli strumenti giusti per esprimere la propria creatività senza compromessi.