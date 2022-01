Arrivati sotto i riflettori del mondo della musica grazie al tormentone del 202 Hypnotized, ecco chi sono Sophie and the Giants. La band inglese è formata da Sophie Scott, Antonia Pooles, Toby Holmes e Chris Hill. Finora hanno pubblicato un solo album, Adolescence, uscito nel 2018.

Nel 2020 il loro singolo Hypnotized ha ottenuto un enorme successo in tutta Europa, ma soprattutto in Italia dove ha raggiunto il quadruplo disco di platino, dominando le classifiche durante il periodo estivo. Quest’anno li vedremo anche sul palco dell’Ariston durante la serata cover.

Chi sono i Sophie and the Giants

Sono una band ancora agli esordi, ma con pochi pezzi sono riusciti a conquistare milioni di persone, con un grande successo anche nel nostro paese.

Chi sono i Sophie and the Giants? La band inglese nasce nel 2015 a Sheffield, in Gran Bretagna, con uno scopo amatoriale. Negli anni però si è evoluta ottenendo sempre più consensi. La fondatrice del gruppo è la cantante e chitarrista Sophie Scott, e da lei deriva anche il nome della band. Inizialmente il suo desiderio era solo quello di poter suonare con l’aiuto di amici musicisti, ma nel 2017 le cose sono cambiate.

In quel periodo si uniscono al gruppo Chris Hill alla batteria, Toby Holmes alla chitarra e Bailey Stapledon al basso. I quattro si conobbero in quanto studenti del Guildford Music College. Successivamente cominciarono ad esibirsi in alcuni spettacoli, mescolando canzoni originali scritte da loro a cover rivisitate. Nel 2018 uscì il loro primo singolo, Monsters, e pochi medi dopo pubblicarono anche il loro primo album chiamato Adolescence. Nel 2019 invece Antonia Pooles sostituì Bailey Stapledon nel ruolo di bassista.

La carriera musicale

Sophie and the Giants ha subito conquistato la scena musicale grazie ad un’estetica molto precisa che si rifà agli anni Ottanta. Il successo a livello internazionale è avvenuto nel 2020, grazie al brano Hypnotized, che in poco tempo è diventato a tutti gli effetti una hit internazionale. La canzone è stata creata in collaborazione con il dj tedesco Purple Disco Machine, e la sua atmosfera è ispirata alla musica disco italiana degli anni Ottanta. Proprio questo stile ha fatto sì che il brano sia diventato un successo nel nostro paese, ottenendo il quadruplo disco di platino. La band è tornata poi a lavorare con il dj nella canzone In the dark, da pochi giorni disponibile su tutti i servizi streaming.

Il collegamento con il panorama italiano non si esaurisce però con la canzone Hypnotized. Infatti nel 2021 Sophie and the Giants hanno inciso un singolo con l’italiano Michele Bravi. Il brano, Falene, è stato un estratto dal terzo album del cantante, La geografia del buio. A Febbraio 2022 vedremo la band sul palco del Festival di Sanremo: infatti si esibirà al fianco del gruppo Le Vibrazioni durante la serata delle cover. Insieme canteranno Live and Let Die di Paul McCartney, accompagnati dalla direzione del maestro Peppe Vessicchio.