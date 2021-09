Sophia Nubes, brand dell’haute couture nato dal genio creativo di Elena Pioli, ha debuttato alla Fashion Week di New York. Lo scorso 12 settembre 2021, su una delle passerelle più importanti al mondo, hanno sfilato 12 modelle con altrettati outfit della collezione “nata sotto il segno del diamante“.

Sophia Nubes debutta alla Fashion Week di New York

Nato dalla mente creativa di Elena Pioli, il brand Sophia Nubes ha debuttato alla Fashion Week di New York. Domenica 12 settembre 2021, la nuova collezione di alta moda ha sfilato su una delle passerelle più importanti al mondo. Dodici capi frutto di una mano sartoriale intensa, in grado di avvolgere la donna facendola brillare. Non a caso, le creazioni di Elena Pioli è “nata sotto il segno del diamante“, nella “purezza più preziosa e luminosa“.

Il brand Sophia Nubes, in occasione della fashion Week di New York, ha pensato di portare in passerella un vero e proprio inno alla femminilità più emozionale, quella sofisticata, quella che fa trasparire l’essenza più vera delle donne. Elena Pioli ha saputo trasformare in realtà i desideri del gentil sesso, con creazioni che trasmettono leggerezza, di cui tutte abbiamo bisogno in un periodo storico tanto difficile.

Sophia Nubes alla Fashion Week di New York: la collezione

La nuova collezione di Sophia Nubes, al suo debutto internazionale, si inserisce nel percorso creativo del brand, volto alla celebrazione della bellezza e dell’energia della donna contemporanea. Le 12 creazioni, che vanno dal dal pret à porter a una dimensione più lussuosa, sono nate pensando al diamante, la cui brillantezza esteriore è il riflesso del suo splendore interno. Non a caso, la filosofia di Elena Pioli è proprio “trascendere il visibile per diventare un tutt’uno con l’anima“. E’ questa la vera femminilità della donna, quella a cui tutte dovrebbero ambire.

Un’estetica raffinata, che si serve delle “texture più nobili – sete e fibre naturali come canapa e ortica – per disegnare le linee sensuali delle costruzioni, seguendo le fascinazioni di volumi che, nel solco della tradizione, si incantano con dettagli street, esplorando cromatismi essenziali in cui la luce è regalata da particolari inediti e strutturalmente preziosi“.

Sophia Nubes, Fashion Week di New York: un’eccellenza italiana

Le creazioni di Sophia Nubes giocano con le combinazioni, come nei tre pezzi in seta “che costruiscono un quadro in movimento tra croc top, camicia cortissima e lunga gonna di teli sovrapposti e trova la sua espressione perfetta nel diamante, la cui struttura ritorna idealmente riletta nel corto dress in seta dall’effetto 3d e nella costruzione precisa della giacca in canapa e seta dalle maniche a sbuffo“.

La sartorialità di Sophia Nubes incontra l’arte calligrafica di Gabriela Hess e nasce un nuovo codice stilistico, racchiuso in creazioni/pezzi unici sui quali le parole scritte dialogano con linee di luce in oro bianco. Il processo antico dello scrivere diventa, così, “un divertissement con l’anima che nasce dai modelli diamante e a pannello degli abiti per poi scoprire il rigore deciso dei capispalla in pelle e texture facendosi dichiarazione di amore e di luce per la donna unica” di Elena Pioli.