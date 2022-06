Sono solo fantasmi: trama e cast

Questa sera, martedì 28 giugno 2022, su Canale 5, andrà in onda il film italiano Sono solo Fantasmi. Una commedia divertente, con un tocco di horror, diretta da Christian De Sica, protagonista insieme a Gianmarco Tognazzi e Carlo Buccirosso.

Sono solo fantasmi: la commedia horror di Christian De Sica

Canale 5 continua con le sue prime tv, in prima serata. Questa sera, martedì 28 giugno 2022, andrà in onda il film italiano Sono solo fantasmi. Si tratta di una commedia horror diretta da Christian De Sica, che è anche protagonista della pellicola, insieme ai colleghi Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi. L’appuntamento è alle 21.30 su Canale 5, per tutti coloro che amano la comicità italiana e apprezzano anche qualche tonalità horror.

Sono solo fantasmi è un film prodotto da Medusa Film, che è stato distribuito al cinema nel 2019, incassando solo 1,4 milioni di euro. Ha ottenuto una candidatura ai Nastri d’Argento del 2020. Il film si trova già in streaming su Infinity+, in abbonamento. Sarà visibile in diretta streaming gratis su Mediaset Infinity, nella sezione dedicata alle dirette dei vari canali. Dopo la messa in onda non sarà più disponibili e per il momento non è prevista nessuna replica in palinsesto.

Christian De Sica ha voluto mischiare due generi molto diversi tra loro, per coinvolgere il pubblico con battute divertenti e anche momenti di suspance.

Sono solo fantasmi: la trama

Il film racconta la storia di due fratellastri. Thomas è un mago con una carriera che sta andando a rotoli, mentre Carlo, campano, è un uomo che viene continuamente oppresso dalla moglie e dal suocero, che sono originari del Nord Italia. Il padre dei due fratellastri improvvisamente muore e i due si rincontreranno a Napoli, per i funerali, dopo diverso tempo. I due scopriranno presto che il padre, noto dongiovanni e giocatore d’azzardo, ha avuto anche un terzo figlio, di cui non erano a conoscenza. Il terzo fratellastro si chiama Ugo e a primo impatto sembra una persona così gentile e semplice da risultare quasi stupido in alcune occasioni. In realtà si tratta di un vero e proprio genio incompreso. Il padre ha lasciato ai tre fratellastri tantissimi debiti di gioco da pagare e non l’eredità che in realtà loro immaginavano. Non avendo i soldi sufficienti per sanare i debiti, vanno a cercarli nei modi più assurdi, sfruttando la natura superstiziosa dei napoletani e iniziando a lavorare come acchiappafantasmi. Inizialmente tutto va avanti per il meglio, ma rimarranno molto sorpresi dal realizzare che tutto quello che a loro sembrava finzione in realtà esiste davvero. Scopriranno che i fantasmi esistono e il padre Vittorio si impossesserà presto del corpo di Carlo… come andrà a finire?

Sono solo fantasmi: il cast

Il cast del film Sono solo Fantasmi, diretto da Christian De Sica, è formato da:

Christian De Sica – Tommaso Di Paola/Mago Thomas/Don Vittorio Di Paola;

– Tommaso Di Paola/Mago Thomas/Don Vittorio Di Paola; Carlo Buccirosso – Carlo Di Paola;

– Carlo Di Paola; Gianmarco Tognazzi – Ugo Di Paola;

– Ugo Di Paola; Ippolita Baldini – Serena;

– Serena; Marzia Onorato – Nunzia Palazzo;

– Nunzia Palazzo; Leo Gullotta – Signore distinto;

– Signore distinto; Nadia Rinaldi: Gianna.

Nel cast, in ruoli minori, sono presenti anche: Carmen Russo, Lucianna De Falco, Graziella Marina, Valentina Martone, Claudio Insegno, Gianni Parisi e Francesco Bruni.