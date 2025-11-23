Sonia Bruganelli rivela il suo pentimento per il tradimento a Paolo Bonolis

In un recente episodio di Domenica In, Sonia Bruganelli ha raccontato la sua vita e le esperienze che l’hanno segnata. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha espresso emozioni forti parlando dei suoi tre figli e delle sfide affrontate nel corso degli anni.

Un’intervista sinceramente toccante

Durante la trasmissione condotta da Mara Venier, Sonia ha presentato la sua autobiografia. L’obiettivo principale di questo libro è fornire ai suoi figli una visione chiara e autentica della loro madre, al di là delle speculazioni e dei gossip che l’hanno circondata.

“Dopo il divorzio da Paolo, sentivo l’esigenza di raccontare la mia verità”, ha dichiarato.

La reazione dei figli

La reazione dei suoi bambini, Silvia, Davide e Adele, è stata positiva. Adele, in particolare, ha letto il libro in una sola notte, esprimendo di sentirsi fortunata ad avere una madre come Sonia. Inoltre, ha voluto condividere l’opera con i suoi amici, desiderosa che anche loro conoscessero la vera essenza della madre.

Il peso delle confessioni

Nell’intervista, Sonia ha affrontato anche il tema del tradimento, confessando di provare un certo pentimento per aver rivelato pubblicamente di aver tradito Bonolis. “In un momento di vulnerabilità, ho condiviso una parte del nostro passato che avrei dovuto mantenere privata”, ha affermato, riconoscendo che le sue parole hanno attirato critiche e giudizi da parte del pubblico.

La complessità della maternità

Un altro aspetto su cui Sonia si è soffermata è il suo ruolo di madre.

Ha espresso il desiderio di rifare il percorso della maternità, sottolineando che le piacerebbe avere la possibilità di ricominciare, con una nuova consapevolezza. “Vorrei poter essere la madre che i miei figli meritano”, ha dichiarato con commozione.

Il legame con Paolo Bonolis

Il rapporto con Paolo, durato trent’anni, è stato caratterizzato da alti e bassi. Sonia ha sottolineato che entrambi oggi sono genitori migliori grazie alle esperienze vissute. “Abbiamo dovuto affrontare molte sfide, ma alla fine abbiamo trovato un equilibrio”, ha spiegato, facendo riferimento anche alla malattia della figlia Silvia, che ha segnato profondamente la loro vita familiare.

Sonia Bruganelli ha condiviso il suo percorso di crescita personale, tra gioie e dolori, offrendo al pubblico una riflessione profonda sulla complessità delle relazioni e della maternità. “La mia storia è un viaggio, e sono grata per ogni passo che ho fatto”, ha concluso, trasmettendo un rinnovato senso di speranza e resilienza.