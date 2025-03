Un legame che dura nel tempo

Sonia Bruganelli, nota produttrice e personaggio televisivo, ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale Gente, dove ha parlato della sua relazione con l’ex marito Paolo Bonolis. Nonostante la separazione, Sonia e Paolo mantengono un legame profondo, un esempio di come l’amore possa evolversi nel tempo. “Abbiamo tre figli, che sono e saranno sempre la nostra priorità”, afferma Sonia, sottolineando l’importanza della famiglia nella loro vita.

Riflessioni su un amore passato

La Bruganelli, che ha compiuto 51 anni, si trova in un periodo di riflessione e crescita personale. “Sto bene, sono in un momento di costruzione, ma anche di riflessione”, confida. Sonia ripensa ai suoi anni, ai suoi tre figli, Silvia, Davide e Adele, e a come la sua vita sia cambiata. “Mi sono innamorata della sua intelligenza e del suo modo di essere”, ricorda, evidenziando il rispetto reciproco che caratterizza il loro rapporto attuale.

La lealtà come fondamento

Un aspetto interessante emerso dall’intervista è la confessione di Sonia riguardo a un tradimento passato. “Ho ammesso un tradimento per mostrargli la mia totale lealtà”, spiega, chiarendo che la loro separazione non è avvenuta a causa di infedeltà, ma per consunzione. Questo gesto, secondo Sonia, è stato un modo per dimostrare la sua sincerità e il suo desiderio di mantenere un rapporto sereno con Paolo, il padre dei suoi figli.

Un nuovo inizio con Angelo Madonia

Dopo la separazione, Sonia ha trovato un nuovo compagno, Angelo Madonia, un campione di danza. “Con Angelo abbiamo un rapporto adulto, come è giusto che sia per due persone che hanno famiglie precedenti”, afferma. La Bruganelli sottolinea l’importanza del supporto reciproco nella loro relazione, che le consente di affrontare la vita con serenità. “Siamo di sostegno e di supporto reciprocamente e continuamente”, conclude, evidenziando come questo nuovo legame le porti gioia e stabilità.