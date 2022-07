Rocco Basilico è il giovane manager che ha ereditato una parte di Luxottica, dopo la scomparsa di Leonardo Del Vecchio. Si è scatenata una grande curiosità nei confronti della sua vita privata e della sua storia d’amore con la modella e cantante Sonia Ammar.

Scopriamo insieme chi è la fidanzata dell’erede di Del Vecchio.

Sonia Ammar, la fidanzata di Rocco Basilico

Dopo la scomparsa di Leonardo Del Vecchio, famosissimo imprenditore italiano, fondatore e presidente di Luxottica e presidente esecutivo di EssilorLuxottica, parte dell’azienda è stata ereditata dal giovane manager di 32 anni, Rocco Basilico. Il giovane è il figlio della compagna di Leonardo Del Vecchio, Nicoletta Zampillo. La sua vita privata ha scatenato grande curiosità, soprattutto per quanto riguarda la sua storia d’amore con la modella e cantante franco-tunisina Sonia Ammar.

La ragazza è molto famosa nel mondo dello show-business e da poco ha iniziato anche una carriera come attrice.

Sonia Ammar: vita privata e professionale

Sonia Ammar è nata a Parigi nel 1999. È la figlia di un noto produttore cinematografico, Tarak Ben Ammar, fondatore della Quinta Communications, società proprietaria della Eagle Pictures. La giovane è anche una lontana parente del primo presidente della Tunisia, Habib Bourguiba. Sonia ha iniziato la sua carriera da modella molto presto, riuscendo ad entrare in una delle agenzie più famose del mondo, la IMG, con cui ha firmato un contratto nel 2016, sfilando per le case di moda più prestigiose in assoluto, da Miu Miu, a Carolina Herrera e Chanel.

Per un periodo di tempo era diventata anche la musa di Dolce&Gabbana. Ha posato in diversi servizi fotografici per i due stilisti, affiancata anche da star internazionali, come Zendaya, per una campagna dedicata in modo particolare ai millenials. La moda e le sfilate non sono l’unica grande passione di Sonia Ammar. Nel 2013, infatti, ha debuttato a teatro nel musical Les Amants de la Bastille ed era comparsa nel film Jappeloup. Recentemente è riuscita anche ad entrare nel cast di Scream 5. Sonia Ammar ha moltissime qualità e moltissimi talenti, tra cui anche il canto. La musica le è sempre piaciuta e a Los Angeles ha debuttato con il singolo “Joyride”, ottenendo un discreto consenso.

La storia d’amore tra Sonia Ammar e Rocco Basilico

La storia d’amore tra Sonia Ammar e Rocco Basilico procede nella più totale privacy. Non ci sono moltissime informazioni riguardo il loro amore, anche perché il manager ha sempre mantenuto un certo riserbo per la sua vita privata. L’unica cosa certa è che i due sembrano essere davvero molto innamorati. Rocco Basilico è entrato in azienda nel 2013, a soli 23 anni, e la sua carriera è un vero successo. Ha incontrato Mark Zuckerberg, con cui ha presentato gli “smart glasses” e ha ricoperto anche il ruolo di chief wereables officer e ad di Oliver Peoples. Basilico ha trascorso molto tempo in America, anche per via del suo incontro e della sua collaborazione con l’inventore di Facebook, e proprio lì ha incontrato la sua amata Sonia, a Los Angeles, nel 2017.