Somebody I Used To Know: cast, trama e dove vederlo

Somebody I Used To Know è un film che potrete vedere su Prime Video, che parla di una donna particolarmente dedita al suo lavoro, che dovrà improvvisamente mettere in discussione tutto quello in cui ha sempre creduto. Una commedia sentimentale davvero molto romantica.

Somebody I Used To Know: dove vederlo

Somebody I Used To Know è una commedia sentimentale, davvero molto romantica, disponibile su Prime Video con il titolo italiano Mi ricorda qualcuno. Una produzione americana con la regia di Dave Franco. I protagonisti principali sono Ally e Sean, che sono interpretati da Alison Brie e Jay Ellis. Nel cast è presente anche Kiersey Clemons, nel ruolo di Cassity. Le riprese del film si sono svolte a Leavenworth e nelle zone limitrofe del territorio di Washington.

Si tratta di una produzione della Amazon Studios, in collaborazione con Black Bear Pictures e Temple Hill Entertainment. “Durante il suo ritorno a casa, Ally, maniaca del lavoro, rincontra il suo primo amore Sean ed inizia a mettere in discussione la persona che è diventata. Le cose diventano ancora più confuse quando incontra la fidanzata di Sean, Cassidy, che fa ricordare ad Alison come era un tempo” è la didascalia del film scelta da Prime Video.

Somebody I Used to Know: la trama del film

La trama del film ha come protagonista Ally, una giovane donna produttrice televisiva che ha sempre messo al primo posto il suo lavoro, che considera il vero e unico scopo della sua vita. Per Ally non è mai esistito altro che la sua carriera e non ha mai perso tempo a pensare all’amore. Improvvisamente, però, si trova a fare i conti con una battuta d’arresto della sua professione. Quando si rende conto di avere molto tempo libero rimane completamente sconvolta e non ha idea di come usarlo, avendo pensato sempre e solo al suo lavoro, per questo decide di tornare nella sua città d’origine, dove tutto cambierà. Spera che la sua famiglia possa darle conforto e aiutarla a superare questo momento di profonda crisi. Quando arriverà in città, Ally cambierà completamente e inizierà a pensare alla sua vita passata e a mettere in discussione molte sue scelte.

Ally si chiede soprattutto come mai è diventata una donna così dura, terribilmente ossessionata dal lavoro. La situazione inizia a complicarsi quando Ally scopre che Sean, il suo primo amore, sta per sposarsi con la nuova compagna Cassidy. Quando Ally la incontra e la conosce, si rende conto che Cassidy è una persona sicura, dotata di grande creatività e anche molto legata al lavoro. Insomma, assomiglia incredibilmente a quella che era lei un tempo. Il finale non lo sveliamo, ma possiamo dire che ci sarà un grande colpo di scena inaspettato.

Somebody I Used to Know: il cast

Il cast del film Somebody I Used to Know è formato da: