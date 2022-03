Dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip sembra che la carriera di Soleil Sorge abbia fatto un’impennata e Sangiovanni l’avrebbe scelata per il suo nuovo videoclip.

Soleil Sorge e Sangiovanni

Una volta conclusa la sua esperienza al GF Vip 6 Soleil Sorge si è trovata catapultata ne La Pupa e il Secchione (dove è stata scleta in qualità di giudice) e, a seguire, come opinionista a bordo campo a Tiki Taka.

Secondo indiscrezioni queste non sarebbero le ultime novità riguardanti la carriera dell’influencer: si dà il caso infatti che Sangiovanni l’avrebbe scelta come protagonista del videoclip del suo ultimo singolo, ma al momento sulla questione non vi sono conferme. In tanti sperano di saperne presto di più e ovviamente i fan non smettono di seguire assiduamente la carriera di Soleil attraverso i social.

Soleil Sorge e il GF Vip 6

Soleil Sorge è stata definita da molti “la vincitrice morale” della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ad aggiudicarsi la vittoria del programma però è stata Jessica Selassié.

Una volta uscita dal reality show l’influencer sarebbe tornata tra le braccia del suo fidanzato segreto (che sembra si chiami Carlo Domingo) mentre avrebbe chiuso del tutto i rapporti con Alex Belli e Delia Duran, con cui è stata protagonista del controverso triangolo al GF Vip 6.

Ci saranno novità per Soleil dal punto di vista sentimentale? I suoi fan non vedono l’ora di saperne presto di più.

“Spesso quando un rapporto umano viene contaminato dall’esposizione pubblica, si rovinano anche gli equilibri e un po’ le dinamiche della coppia. Io non ho mai detto di avere un fidanzato, ma c’è una persona di cui mi sono innamorata”, ha fatto sapere Soleil.