Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno ammesso entrambe di essere ricorse alla chirurgia plastica alle labbra e di aver successivamente cambiato idea.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni: i ritocchini

Così come altre vip del mondo dello spettacolo anche Sophie Codegoni e Soleil Sorge hanno ammesso di essere ricorse alla chirurgia plastica per migliorare l’aspetto delle proprie labbra.

A seguire entrambe si sarebbero sottoposte a un nuovo intervento per ripristinare la forma delle loro labbra perché in quel modo non si sarebbero piaciute.

“Mi sono rifatta le labbra e poi, come Sophie, siccome non mi piacevano mi sono fatta la ialuronidasi. Infatti, togliendole, mi sono sentita molto meglio”, ha dichiarato Soleil, mentre Sophie ha ammesso: “Mi sono rifatta il seno e le labbra. Ma col tempo non mi piacevano le labbra per cui ho fatto la ialuronidasi per toglierle.

Ora mi piaccio così”.

Soleil Sorge e Sophie: la vita privata delle due

Durante la sua esperienza al GF Vip 6 Sophie Codegoni sembra aver trovato la felicità tra le braccia di Alessandro Basciano, con cui ha confessato di essere intenzionata ad andare a convivere. Discorso diverso invece per Soleil Sorge che, pur avendo ammesso di essere fidanzata, ha preferito mantenere top secret l’identità del suo partner. Secondo indiscrezioni l’influencer sarebbe legata a un uomo di nome Carlo Domingo, ma la questione non ha mai ricevuto conferma.

Soleil è felice della sua esperienza al GF Vip e ha dichiarato che in questo momento sarebbe concentrata in particolar modo sulla sua carriera lavorativa.