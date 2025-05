Un evento da non perdere

Il 9 maggio segna l’inizio di un’avventura straordinaria per gli amanti della danza e dello spettacolo: Sognando Ballando con le Stelle torna in scena con quattro serate evento che promettono di incantare il pubblico. Questo spin-off, ideato da Milly Carlucci per celebrare il ventennale di Ballando con le Stelle, riunisce volti storici e nuovi talenti, creando un mix esplosivo di emozioni e intrattenimento.

Le coppie in pista

Durante la trasmissione La Volta Buona di Caterina Balivo, Milly ha svelato le dieci coppie che si sfideranno sul palcoscenico. Tra i nomi più attesi ci sono Yuri e Alessandra, Hugo e Giada, e Mario e Vera, un campione del mondo. Ogni coppia porta con sé una storia affascinante e un percorso unico, rendendo la competizione ancora più avvincente. Non mancano le sorprese, come la presenza di Chiquito e Anastasia, accolti da un caloroso applauso dal pubblico.

Ospiti d’eccezione

Ma non è tutto: Sognando Ballando si arricchisce di ospiti illustri che calcheranno la pista come “ballerini per una notte”. Tra questi, spiccano Francesco Totti e Federica Pellegrini, due icone del mondo dello sport pronte a regalare momenti indimenticabili. Milly ha anche annunciato il ritorno di Gabriel Garko, che cerca il riscatto dopo un infortunio, e la presenza di Wanda Nara, vincitrice del 2018, che ha suscitato qualche polemica tra i giurati.

Un mix di nostalgia e glamour

La bellezza di Sognando Ballando con le Stelle risiede nella sua capacità di mescolare danza, intrattenimento e glamour. Con una rosa di talenti composta da cinque donne e cinque uomini, il pubblico è pronto a vivere un’esperienza unica, ricca di colpi di scena e momenti emozionanti. La giuria, composta da volti noti e appassionati, sarà pronta a giudicare le performance, aggiungendo un ulteriore elemento di suspense a ogni serata.

Un viaggio tra danza e celebrazione

In un’atmosfera di festa e nostalgia, Sognando Ballando si prepara a conquistare il cuore degli spettatori. Con abiti scintillanti, coreografie mozzafiato e storie di vita che si intrecciano, questo show rappresenta un tributo alla danza e alla bellezza del talento. Non resta che sintonizzarsi e lasciarsi trasportare in questo viaggio indimenticabile, dove ogni passo è un’emozione e ogni esibizione una celebrazione della vita.