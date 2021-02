Dire che le scarpe siano una malattia solo delle donne è del tutto sbagliato. Anche gli uomini amano indossarle e variarle a seconda di look e stile. C’è chi poi predilige linee classiche chi invece più sportive e chi ancora, entrambi.

Vediamo qui di seguito i migliori modelli di sneakers da uomo in uscita a febbraio.

Sneakers uomo: i modelli di febbraio

Dalle linee vintage o contemporanee, quasi futuristiche, colorate o total black, sui toni nude e minimal o super eccentriche. Insomma, le sneakers anche in fatto di release di febbraio, non si sono fatte mancare proprio nulla! Troviamo poi modelli per tutti i gusti, dai più sportivi a quelli più versatili, che ben si prestano e si adattano a diversi utilizzi e occasioni d’uso.

E anche per quanto riguarda le marche e i brand, il panorama è vastissimo e comprende sia i classici che rivisitazioni e per finire collaborazioni geniali. Vediamo qui di seguito i migliori modelli di questo mese:

Saucony Jazz ’81

Partiamo proprio da uno classico e iconico, Saucony. Per festeggiare l’anniversario dei 40 anni di un modello evergreen, ormai storico, che ha debuttato nei lontani anni ’80, il Jazz O’ appunto, il brand ha pensato bene di riproporlo in una nuova veste.

La nuova versione, chiamata Jazz’81, è realizzata con materiali premium e arricchita da colori e dettagli inediti ed esclusivi che la rendono ancora più suggestiva. Ma l’assoluta novità che ce la fa amare senza dubbi è l’accostamento cromatico che vede uniti il blu, il nero, l’argento e il bianco per un effetto cool e versatile al tempo stesso.

New Balance 5740

Altro brand storico con sneakers decisamente versatili è New Balance che, per il mese di febbraio, ci propone la nuova silhouette 57/40. Non è altro che una nuova versione dell’iconica 574, ma da cui si distacca per elementi di design moderni e innovativi. I colori dominano la scena e a cui si aggiunge, rispetto all’originale, una forma più morbida e chunky, risultato di un mix tra anni ’80 e ’90. Il risultato? Giudicate voi stessi:

Reebok Classic Leather Tabi Bianchetto

Realizzata in collaborazione con Maison Margiela, la Classic Leather Tabi Bianchetto di Reebok è la scarpa che bisogna avere per forza. Stilosa, minimal, versatile, sportiva ma anche elegante, tutto questo grazie all’effetto gessato che domina l’intera silhouette e alla pelle che ricopre la tomaia. Ma la cosa ancora più accattivante di questa sneaker è la silhouette unisex che la rende perfetta per chiunque.

Levi’s Square Low

Le sneakers precedenti non vi soddisfano? Allora perché non optare per l’ultima new entry in casa Levi’s: la Square Low. Disponibili in diverse varianti di colore, queste sneakers ci conquistano per la semplicità nello stile e soprattutto per l’idea di fondo. Sono realizzate infatti con materiali di recupero, a dimostrazione del fatto che il re del denim sta portando avanti il suo impegno contro lo spreco e a favore di una moda più sostenibile. Queste sneakers sono disponibili sia nella versione alta a stivaletto che bassa.