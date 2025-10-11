Sneakers di tendenza indossate dalle celebrità da avere assolutamente

Le sneakers sono diventate un elemento fondamentale in ogni guardaroba, non solo per i comuni mortali, ma anche per le celebrità. Dopo lunghe giornate in tacchi alti, i volti noti del mondo dello spettacolo sfoggiano scarpe comode e stilose nel loro tempo libero. Da Taylor Swift a Rihanna, ogni star ha un paio di sneakers che considera il suo must-have. La ricerca dei modelli esatti indossati da queste celebrità ha portato a risultati sorprendenti.

Sneakers di tendenza tra le celebrità

Quando si tratta di scelte di stile, le celebrità non temono di osare. Tra i modelli più amati si trovano le sneakers dal look robusto, come quelle di Taylor Swift, e silhouette più affusolate, scelte da figure del calibro di Bella Hadid. Le sneakers chunky, come le New Balance 1906Rs, sono ideali per chi cerca comfort e supporto, mentre opzioni più basse come le Adidas Samba risultano essere la scelta preferita delle fashioniste.

Il fascino delle Adidas Samba

Le Adidas Samba sono un simbolo di stile tra le celebrità. Personaggi come Bella Hadid e Kendall Jenner non possono farne a meno, grazie al loro design minimalista e al comfort che offrono. Queste sneakers completano perfettamente un look casual e si abbinano facilmente a qualsiasi outfit. Non sorprende quindi che anche Olivia Rodrigo e Jennifer Lawrence le indossino con disinvoltura.

Modelli unici da provare

Per aggiungere un tocco di originalità al guardaroba, ci sono alcuni modelli che non possono essere trascurati. Sofia Richie ha recentemente sfoggiato delle sneakers colorate in verde e rosa, ideali per dare un tocco vivace a un completo nero. Questi modelli sono perfetti per chi ama il color blocking e desidera attirare l’attenzione.

Il trend delle sneaker-slipper

I modelli ibridi tra sneakers e ballerine stanno guadagnando popolarità, con celebrità come Bella Hadid tra i loro più grandi fan.

Queste scarpe leggere e comode sono eleganti e facili da pulire, rappresentando un grande vantaggio. Scegliere un paio di sneaker-slipper è un modo efficace per rimanere alla moda senza rinunciare al comfort.

Il fascino dei dad sneakers

Un’altra tendenza emergente è quella dei dad sneakers. Taylor Swift ha abbracciato questo stile con le sue New Balance, che offrono un comfort eccezionale. Anche se il suo modello specifico è esaurito, esistono alternative altrettanto eleganti disponibili in diverse colorazioni, come il sofisticato argento. Questo stile è comodo e si presta ad essere abbinato a look sportivi e casual.

Converse: un classico intramontabile

Le Converse Chuck Taylors rappresentano un classico senza tempo nel mondo delle sneakers. Celebrità come Olivia Rodrigo, Gigi Hadid ed Emily Ratajkowski le scelgono per la loro semplicità e versatilità. Che si cerchi un look casual o un outfit più ricercato, le Converse si adattano facilmente a ogni occasione.

Modelli da considerare

Per rinnovare il guardaroba con un paio di sneakers, è opportuno prendere spunto dalle celebrità. I modelli esplorati offrono un mix di stile e comfort, perfetti per ogni occasione. Che si preferiscano sneakers chunky o modelli più affusolati, esiste sicuramente un paio di scarpe che si adatta al proprio stile personale. Una buona sneaker può fare la differenza nel look quotidiano.