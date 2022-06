Sneakers da donna leggere: la moda estate 2022

In occasione dell’estate, oltre alle varie infradito, sandali con zeppa e platform, si pensa anche alla comodità della calzatura. Tra le varie scarpe da indossare per ogni occasione, vi sono anche le sneakers da donna disponibili in diverse fogge e varianti tra cui scegliere per accontentare i gusti di tutte.

Sneakers da donna leggere

Sono un modello di calzatura perfetta per la stagione estiva perché comoda e versatile, oltre che sportiva. Inoltre, le sneakers da donna leggere permettono anche di essere traspiranti, oltre a prevenire i dolori alla schiena e migliorano la postura in modo che sia maggiormente bilanciata e proporzionata.

Sono un tipo di calzatura che, negli anni, sta ottenendo tantissimo successo proprio per la loro comodità e praticità. Si adattano a diverse occasioni: dall’ufficio alle uscite per shopping.

Sono molto leggere, consentono la giusta libertà di movimento, danno agio al piede e, di conseguenza, a tutto il corpo permettendo di camminare bene.

Nascono, inizialmente, come scarpe sportive, quindi adatte per la corsa e il running, ma si possono indossare anche tutti i giorni. Hanno la suola ergonomica e soffice, ma comunque con un certo spessore in modo da attutire i colpi. Sono in vari materiali proprio per dare maggiore resistenza alla scarpa e usarle anche in caso di intemperie.

Il materiale poi deve essere traspirante in modo da non far sudare il piede evitando anche irritazioni o cattivi odori. Il rivestimento delle sneakers da donna è un altro aspetto interessante poiché deve essere traspirante, morbido e anche igienico. Sono modelli meno formali e adatti anche per un abbigliamento casual.

Sneakers da donna leggere: modelli

Molto comode e pratiche, proprio per questo le sneakers da donna leggere in tela non possono mancare nella scarpiera della stagione estiva. Si prestano a tantissimi abbinamenti: dal pantaloncino in jeans sino all’abito super romantico. Si indossano con abiti raffinati e, per la stagione estiva, ne esistono tantissimi modelli tutti realizzati in tela.

Le tendenze le propongono in tantissime fogge e varianti: dalla suola alta o bassa oppure carrarmato, o ancora in toni pop o nella versione total white. I modelli cambiano in base al colore e ai dettagli, ma hanno tutte una caratteristica in comune: la leggerezza, la comodità e la praticità di questo tipo di scarpa adatta alla stagione estiva.

Non resta che dare una occhiata alle ultime novità per rendersi conto di quali modelli di sneakers da donna siano maggiormente in voga. Le proposte sono davvero molto vivaci ed estrose. Si punta a delle calzature molto colorate in linea con l’estate dai colori azzurri e gialli nel retro della scarpa oppure ancora con dettagli nelle tonalità del blu e del lilla.

Balenciaga propone un modello di colore rosa baby che prende spunto dalla tradizione vintage. Sono in rete traspirante con la tomaia in gomma perfetta da abbinare a dei pantaloni bianchi e un top nella tonalità del pastello. Alcuni stilisti uniscono anche il pizzo e texture differenti come la gomma, la pelle liscia e scamosciata per un effetto camouflage.

Sneakers da donna leggere Amazon

Sono tantissimi i modelli di questa calzatura da donna che si trovano su Amazon con offerte e promozioni da non perdere. Cliccando la foto si mostrano le caratteristiche. Qui proponiamo i tre modelli migliori di sneakers da donna leggere che sono maggiormente scontati e desiderati dalle utenti del noto e-commerce con una recensione di ciascuno.

1)HKR Platform sneakers donna leggero

Un modello di sneakers dal tessuto morbido e la tomaia ed elasticizzato per una ottima vestibilità della calzatura. La fodera è in tessuto ed è dotata di Arch Support per le donne che hanno problemi di piedi piatti o di fascite plantare. La suola in gomma presenta un tacco da 5.8 cm. Basta infilarle perché non hanno lacci. In vendita con sconto del 41% nei colori grigio, nero, bianco, viola e blu.

2)Levi’s Malibu Beach S, sneakers donna

Le sneakers da donna della Levi’s sono comode e morbide, dalla suola bassa. Molto leggere ed estive. La suola è in gomma e sono adatte per passeggiare in città. Ottimo il rapporto qualità prezzo dal momento che sono scontate dell’11%. Disponibile nei colori bianco, beige, nero e lilla. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)Sneakers canvas donna

Una calzatura bassa, classica, leggera e antiscivolo. In gomma, traspirante e senza lacci. Non hanno chiusura e presentano un tacco piatto. Disponibile nei colori nero, rosso, bianco, cachi, giallo e rosa.

