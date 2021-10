Stagione fredda chiama scarpe chiuse, e questo vuol dire tanta scelta. E in caso di indecisione la soluzione migliore sono sempre le sneakers. Di tela, pelle, o gomma, le scarpe sportive non passano mai di moda. Scopriamo quali sono i modelli di sneakers più ricercati dell’autunno inverno 2022.

Sneakers autunno inverno 2022

Adatte a qualsiasi look, le sneakers per l’inverno 2022 vanno dai grandi classici intramontabili che si confermano un must per ogni stagione sino a nuovi modelli più stravaganti.

Converse

In ogni armadio devono esserci almeno un paio All Star. Non esistono sneakers più evergreen delle Converse, con tela scura e suola panna, danno un tono anni Settanta ai look autunnali. Da indossare con jeans a gamba dritta e felpa con cappuccio colorata.

Per i prossimi mesi, ti consigliamo di sceglierla nella sua versione classica in una palette scura, neutra, ma pur sempre glamour.

Classiche

In pelle bianca, classiche e semplici, per arricchire la collezione di sneakers.

Le Adidas Stan Smith sono versatili e adatte a tantissimi outfit autunnali. Per essere sempre al passo con lo urban style, si possono portare con pantaloni a zampa e un maglione in lana pesante, ma anche con dei pantaloni scuri eleganti e una camicia bianca oversize.

Superga

Un’altra sneakers in tela simbolo di stile, oltre che di italianità, sono le Superga. Famose per i loro toni accesi, anche le Superga arrivano in palette autunno: un colore come green safari si indossa con jeans, pantaloni e gonne nella stagione fredda. In alternativa, optate per le diverse opzioni che richiamano i colori autunnali.

Nike

Quando si parla di sneakers, non può mancare un paio di Nike. AirForce, AirMax: c’è solo l’imbarazzo della scelta. Dalle nuance pastello, sono uniche e sognanti, da portare con un paio di jeans e un cappotto lungo color panna.

Gucci

Fra i modelli più stravaganti, e per tornare un po’ bambini, perché non scegliere delle scarpe con delle stampe? Ecco che arrivano le sneakers firmate Gucci in collaborazione con Disney. Il personaggio di Mickey Mouse stampato sulle scarpe renderà i look giocosi, abbinabili a una gonna midi e t-shirt nera per un outfit giovanile.

Motivo animalier

Per osare ancora di più i grandi marchi, da Valentino a Liu Jo, mixano le macchie leopardate a borchie e inserti in cavallino. Il tutto su comode suole da running o versioni da basket per look outfit casual, da accompagnare a borse nere per richiamare le sfumature dei colori. Non solo: stampe nere e pelle pitonata multicolore trovano posto sui modelli dal design più trasgressivo e ricercato, alternandosi a sneakers alte con patch applicate in colori naturali o che vanno dal viola, al blu al verde sfumato.

