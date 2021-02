Il fumo è una delle abitudini e dei vizi più difficili da eliminare, ma anche uno di quelli maggiormente diffusi. Sono tantissimi, sia uomini che donne, coloro che cominciano a fumare con tutti i rischi che comporta. Smettere di fumare è possibile grazie a una serie di consigli che vi sveliamo qui.

Smettere di fumare

La nicotina è una droga che dà dipendenza e che è dannosa, non solo per i fumatori, ma anche per chi è esposto al fumo passivo ogni giorni. Sono in tanti coloro che vogliono smettere di fumare, ma non sempre sanno come fare e da dove partire. Per riuscire in questo intento e vivere una vita lontano dal fumo, la forza di volontà è la chiave da cui partire, ma bisogna impegnarsi seriamente e con costanza.

Prima di tutto, bisogna cercare i motivi per cui si decide di rinunciare alla sigaretta per sempre. Può dipendere dalla salute, da uno stile di vita migliore, ma anche dal risparmio sul costo delle sigarette. Nel momento in cui si smette di fumare, gli ex fumatori vanno incontro ad alcuni sintomi tipici d’astinenza, quali ansia, depressione, poca voglia di continuare a fare le cose di sempre, agitazione, ecc.

Si consiglia di stilare una sorta di piano o programma da seguire e rispettare fedelmente in modo da non toccare più una sigaretta. Smettere di fumare all’improvviso non è utile e non porta a buoni risultati, ma provare a rinunciare in maniera graduale permette di arrivare all’obiettivo in modo attento e soprattutto corretto ottenendo i giusti risultati.

Si raccomanda, qualora vi rendeste conto di non farcela da soli a smettere di fumare, di chiedere aiuto ad amici o parenti in modo d’avere un ulteriore sprone per la lotta al fumo. Chiedere aiuto a qualche esperto del settore o un centro apposito è spesso la soluzione giusta per combattere i problemi legati al fumo. Non appena si sente l’urgenza di fumare, si consiglia di riempire quel tempo con qualche attività quale sport, lettura di un libro, passeggiata, ecc. in modo da distogliere l’attenzione.

Smettere di fumare: i benefici del corpo

Proprio perché il fumo è dannoso, non solo per sé stessi, ma anche per gli altri, chi decide di smettere di fumare si accorge, in pochissimo tempo, di quanti siano i benefici a cui si va incontro. Chi fuma va incontro a diverse patologie che interessano sia l’apparato respiratorio che cardiocircolatorio. Smettere di fumare vuol dire, non solo vivere più a lungo, ma anche in salute riducendo il rischio di patologie e invecchiando bene.

In questo modo, con la rinuncia al fumo, non solo si protegge la salute di sé stessi, ma anche delle persone che sono accanto rispettandole e facendo in modo che non si ammalino. Respirare fumo passivo porta i bambini e anche gli adulti a sviluppare l’asma e l’otite cronica.

Smettendo di fumare si va incontro a un miglioramento dell’olfatto e del gusto assaporando gli odori e i profumi in modo completamente diverso dal solito. Uno dei segnali degli ex fumatori è riuscire a respirare meglio, quindi meno tosse e meno fiatone con netti miglioramenti per quanto riguarda la capacità respiratoria.

Smettere di fumare porta a un miglioramento della circolazione sanguigna con effetti positivi e vantaggiosi in qualunque aspetto. Chi decide di rinunciare alla nicotina per sempre sente di essere maggiormente in forze e avere più energie. Rallenta la formazione dei radicali liberi con la pelle che si rigenera e acquisisce un aspetto più idratato. Dal momento che il fumo danneggia i denti, dire addio al fumo porta a un sorriso luminoso e a un alito fresco.



