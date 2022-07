Skyler Eva ruba i vestiti a mamma Elisabetta Canalis e la figlia di 6 anni della sexy fighter imita i look della madre, improvvisando con lei sui social dei veri mini defilè con cui le due non solo si divertono, ma suggellano un rapporto bellissimo.

Attenzione: Elisabetta Canalis è sempre stata gelosissima della sua vita di mamma e sui social non ha mai condiviso troppe immagini di sua figlia, ma da quando Skyler Eva è diventata più grandicella e ha iniziato a sentire il richiamo, tutto infantile sia chiaro, della “moda”, sua madre le concede e si concede qualche storia Instagram.

Skyler Eva ruba i vestiti a mamma Elisabetta

Ed è lì, con una scelta mirata e selettiva, che Eva ed Elisabetta danno il meglio di loro come “fashion-combo”.

In questa estate 2022 di cui la Canalis è regina indiscussa la ricerca scherzosa di Skyler Eva dei look glamour scelti per le giornate in spiaggia e per le serate con gli amici è diventata un sottile e piacevole gioco di complicità fra madre e figlia. In particolare in ambito balneare, sulle spiagge liguri o di Ibiza, le due hanno dato spettacolini teneri e colorati.

Due icone fashion, anzi, “una e mezzo”

In qualche occasione poi la bambina ha rovistato per conto suo negli armadi e ha tirato fuori degli “adorabili costumini matchy matchy con la mamma”. Insomma, a dispetto dell’età e del sacrosanto diritto a viverla, Skyler Eva sembra essere già destinata a diventare un’icona fashion proprio come la mamma.