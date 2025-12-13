SIOS25 Winter: Valorizzare l’Esperienza Umana e l’Innovazione nel Cuore dell’Evento

Unisciti a SIOS25 Winter: un evento imperdibile che celebra l'esperienza umana e l'innovazione nel dinamico universo delle startup. Scopri opportunità uniche per connetterti con esperti del settore, apprendere le ultime tendenze e dare vita alle tue idee.

Il SIOS25 Winter, in programma il 17 dicembre, rappresenta un momento cruciale per riflettere sul futuro delle startup italiane. Giunto al suo decimo anniversario, questo evento si propone di spostare l’attenzione dall’analisi dei dati all’importanza dell’esperienza umana, un elemento essenziale per la crescita e l’innovazione. L’iniziativa è parte del programma Unstoppable Women, che mira a valorizzare il contributo femminile in ambito imprenditoriale.

Workshop per stimolare la creatività

Durante la giornata di SIOS25 Winter, si svolgeranno una serie di workshop gratuiti dedicati a diverse aree tematiche. I partecipanti avranno l’opportunità di trasformare le proprie idee in progetti concreti, grazie a sessioni pratiche che abbracceranno temi attuali come l’intelligenza artificiale, il media retail, e le nuove professioni digitali. L’obiettivo è fornire strumenti utili per affrontare le sfide del mercato del lavoro moderno.

Focus su innovazione e networking

I workshop di SIOS25 Winter non si limitano solo a fornire informazioni teoriche, ma puntano a creare un ambiente di apprendimento attivo. Attraverso la condivisione di esperienze e competenze, i partecipanti possono costruire relazioni significative e sviluppare una rete di contatti utili per il futuro. Ogni sessione è progettata per incoraggiare la partecipazione e il coinvolgimento diretto dei partecipanti, rendendo l’evento un’esperienza interattiva e stimolante.

Eventi chiave in programma

Tra i momenti salienti della giornata, la SALA SCAVI ospiterà il 105 Startup Lab, dove le startup selezionate avranno la possibilità di presentare il proprio progetto a una giuria di esperti. Questo pitch clinic rappresenta un’opportunità unica per ricevere feedback preziosi e affinare la propria strategia di comunicazione. Inoltre, il pomeriggio sarà dedicato a Unstoppable Women – Bootstrap, un programma di mentoring e networking che offre sessioni tematiche guidate da professioniste del settore.

Un mix di esperienze e competenze

La SALA BLU ospiterà tavole rotonde e discussioni su argomenti innovativi come la media curation e il mondo degli esports. Questi eventi sono progettati per esplorare come la tecnologia possa influenzare le dinamiche lavorative e le connessioni umane. Il workshop “Humans Connections: la tecnologia separa o unisce?” offrirà spunti interessanti su come migliorare il lavoro di squadra attraverso l’uso della tecnologia.

Aspettative e obiettivi di inclusione

Un altro aspetto fondamentale di SIOS25 Winter è l’inclusione. La giovane imprenditrice Aurora Angelucci, fondatrice di un team MotoGP interamente femminile, sarà presente come relatrice per condividere la sua esperienza. Aurora ha creato la sua società, Angeluss, per supportare le donne nel mondo delle moto, un settore tradizionalmente dominato dagli uomini. La sua partecipazione al talk “Unstoppable Humans” rappresenta un esempio concreto di come le donne possano fare la differenza in ambiti altamente competitivi.

Valorizzare il talento femminile

La storia di Aurora Angelucci è un potente richiamo all’importanza di abbattere le barriere di genere nel mondo del lavoro. Attraverso la sua iniziativa, mira a creare opportunità e a formare una nuova generazione di donne pronte a conquistare il mondo delle competizioni motociclistiche. La sua presenza a SIOS25 Winter è un chiaro segnale che l’innovazione non può prescindere dalla valorizzazione del talento femminile.