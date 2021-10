Il Collegio è un docu-reality che vede protagonisti ragazzi di età che va dai 14 ai 17 anni e come sempre, è stato ambientato in un anno del passato. Per questa edizione è stato scelto il 1977 e i ragazzi dovranno vivere e vestirsi come se fossero davvero in quell’epoca storica.

E, quindi, assolutamente vietato avere con sé il cellulare: è il primo oggetto che dovranno lasciare non appena entreranno nell’istituto che li ospiterà, che anche quest’anno ha la sua location ad Anagni, all’interno del Convitto Regina Margherita. Simone Casadei è uno dei ragazzi selezionati e fa parte del cast de Il Collegio 6: che cosa sappiamo di lui?

Chi è Simone Casadei

Nato a Coriano, in provincia di Rimini, Simone Casadei ha 16 anni.

Quello che si nota subito di lui è che è un ragazzo molto dinamico e estroverso. Tra le sue passioni ci sono le moto, ma adora anche passare il più possibile il tempo con i suoi amici e divertirsi.

Ama ballare, è legato alla sua famiglia, confessa, però, di avere da sempre qualche problemino con la scuola: dalla bocciatura alle sospensioni, alle molte note che gli sono state date per il suo comportamento, non è proprio un alunno modello!

Simone Casadei un vero “Pierino”

Alto e magro, ha i capelli biondi ricci con un taglio corto e occhi chiari, porta gli orecchini, veste in modo casual, ma curato e dalle foto del suo profilo Instagram si nota subito che ci tiene al suo aspetto e a mostrare a tutti e tutte il suo fascino.

Per quanto riguarda la sua personalità, da quello che raccontano i genitori, Simone Casadei è sempre stato stato molto indisciplinato e ne ha combinate davvero tante anche quando era più piccolo.

Tra i vari episodi della sua carriera scolastica da vero Pierino c’è quello di quando ha distrutto il computer della scuola per non studiare ed è sempre stato molto abile a fare dispetti ai suoi professori.

Simone, quindi, ha un modo di fare parecchio indisciplinato e che, però, si unisce ad una grande simpatia che comunica subito tutto intorno: insomma, è furbo, ne combina di tutti i colori, ma riesce sempre a strappare una risata!

Simone Casadei un vero rubacuori

Ama tantissimo andare in moto e lo fa in modo molto abile, tanto che le sue uscite diventano la tattica giusta per farsi notare dalle tante fan che dice di avere.

È molto sicuro di sé ed è consapevole del suo fascino. Si definisce, infatti, un conquistatore: chissà se anche all’interno de Il Collegio 6 riuscirà a farsi notare da qualche ragazza?

Quello che si sa di sicuro è che Simone Casadei ha deciso di partecipare alla trasmissione prima di tutto per divertirsi e per fare un’esperienza, senza farsi troppi problemi e senza essere troppo preoccupato: lui dice che come andrà a finire si scoprirà. Come si comporterà quando dovrà seguire le regole che ci sono all’interno de Il Collegio? Anche questo si scoprirà nel corso delle varie puntate.

