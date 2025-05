Il ritorno di Simona Ventura in televisione

Simona Ventura, uno dei volti più amati della televisione italiana, è pronta a tornare sul piccolo schermo in un ruolo inedito. Dopo aver condotto per otto anni l’Isola dei Famosi, ora sarà opinionista nella nuova edizione del programma, che avrà come conduttrice Veronica Gentili. Questo nuovo capitolo della sua carriera segna un’importante evoluzione per la Ventura, che ha sempre dimostrato una grande versatilità nel mondo dello spettacolo.

Un’opinionista senza filtri

Durante la sua apparizione a Verissimo, Simona ha condiviso la sua intenzione di essere un’opinionista diretta e sincera. “Quello che mi passa per la testa dico, senza filtri”, ha affermato, sottolineando come la sua esperienza come concorrente le permetta di avere una visione unica del programma. Questo approccio autentico è ciò che i fan amano di lei e che la rende una figura così affascinante nel panorama televisivo italiano.

La vita privata di Simona Ventura

Oltre alla carriera, Simona ha parlato della sua vita privata, rivelando di essere finalmente una donna risolta e felice accanto al marito Giovanni Terzi e ai suoi figli. “Averli vicino a me è una grande fortuna”, ha dichiarato, esprimendo gratitudine per il supporto della sua famiglia. Tuttavia, non ha nascosto le difficoltà affrontate nel passato, tra cui l’aggressione subita da suo figlio Niccolò, un evento che ha profondamente cambiato la sua prospettiva sulla vita.

Un legame speciale con Maria De Filippi

Simona ha anche menzionato il supporto ricevuto da Maria De Filippi, che l’ha scelta per condurre Temptation Island. Questo legame professionale e personale ha rappresentato un’importante fonte di sostegno per la Ventura, che ha sempre trovato nella sua carriera un modo per affrontare le sfide della vita. La sua resilienza e la capacità di reinventarsi sono ciò che la rendono un’icona per molte donne italiane.

Riflessioni sul passato e sul futuro

Infine, Simona ha riflettuto sul suo passato, in particolare sulla sua relazione con Stefano Bettarini, padre dei suoi figli. Nonostante le difficoltà, ha affermato di rispettarlo sempre e di essere grata per il supporto che lui e i suoi figli le hanno dato. “I miei figli erano al matrimonio ed erano felici per me”, ha concluso, dimostrando che, nonostante le sfide, l’amore e la famiglia rimangono al centro della sua vita.