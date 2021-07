Silhouette per l’estate: come essere in forma

L’estate è ormai giunta, ma molte stanno già cominciando a correre ai ripari in modo da presentarsi perfette all’appuntamento con la spiaggia e la prova costume. Per una silhouette che sia perfetta in occasione del periodo estivo, ci sono una serie di consigli e suggerimenti che è bene seguire per tornare in forma.

Vediamo quali sono e come fare.

Silhouette estiva

Dal momento che il tempo stringe, bisogna impegnarsi con una certa regolarità in modo da ottenere ottimi risultati in breve tempo senza vergognarsi di esibire il proprio fisico.

Le donne cominciano già dai mesi di marzo e aprile per darsi da fare in modo da sfoggiare una silhouette tonica al mare o in piscina. Non è più il momento di temporeggiare, ma bisogna cominciare a impegnarsi a fondo per avere un fisico che sia snello e sano.

Il modo migliore per farlo è cominciare un percorso di dimagrimento affiancandosi a personale esperto che sappia indicare quale sia la dieta più adatta.

Bisogna imparare ad assegnarsi un compito da portare avanti ogni giorno perché solo in questo modo si possono ottenere i giusti risultati. L’impegno, la dedizione e la costanza sono le parole chiave in questo percorso che ogni donna decide di intraprendere nei confronti del proprio corpo.

Inoltre, acquisire la giusta silhouette per l’estate, aiuta sia a stare bene dal punto di vista fisico, ma anche dal lato psicologico dal momento che aumenta la stima in se stesse e nelle proprie possibilità. Un fisico in forma permette di sfoggiare qualunque costume e abito per essere al centro dell’attenzione.

Silhouette estiva: consigli

Con le vacanze alle porte, bisogna cominciare a darsi da fare per ritrovare la propria silhouette sia per una esigenza estetica, ma anche per il desiderio di sperimentare un nuovo benessere che permetta di stare bene sotto tutti i punti di vista. Durante l’inverno, una alimentazione ricca di carboidrati porta ad avere quei due o tre chili in più che bisogna perdere con la stagione estiva.

Per una silhouette da spiaggia bisogna cambiare le proprie abitudini, non solo da un punto di vista alimentare, con una dieta specifica, ma anche seguire un programma di routine giornaliera. Prima di tutto, bisogna curare l’alimentazione optando per alimenti ipocalorici e leggeri. Insalate e centrifughe possono aiutare dal momento che depurano ed eliminano le scorie e le tossine che si sono accumulate.

A colazione è possibile consumare del tè deteinato o dei cereali integrali accompagnati anche da frutta fresca da assumere a metà mattina. Una fetta di anguria o una albicocca fanno bene e aiutano a ritrovare la propria silhouette. Per il pranzo, è consigliabile del frullato o della verdura da condire con un filo di olio. A cena è possibile abbondare di proteine che fanno bene e danno energia.

Oltre all’alimentazione, prestare attenzione anche all’attività fisica, facendo più moto. Il movimento aiuta e stimola il metabolismo, oltre a bruciare i grassi in eccesso. La corsa o la camminata magari lungo la spiaggia o in un parco sono perfette e si consiglia di cominciare con ritmi blandi per poi pian piano accelerare e aumentare il ritmo. È possibile usare anche degli integratori come Piperina & Curcuma Plus per velocizzare il processo metabolico.

Silhouette estiva: miglior rimedio

A tutte queste raccomandazioni e suggerimenti, per una silhouette estiva perfetta per il mare, è possibile associare un valido aiuto e supporto alimentare. L’integratore maggiormente adatto, consigliato anche da professionisti del settore e consumatori, è attualmente Piperina & Curcuma Plus, di origine italiana e notificato anche dal Ministero della Salute. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore che è adatto a tutti coloro che vogliono dimagrire in modo sano ed equilibrato. Non è indicato alle donne in gravidanza e a coloro che hanno problemi a livello gastrointestinale. Un supporto valido in quanto velocizza il metabolismo e brucia le calorie, favorendo l’assimilazione digestiva. Sazia ed evita di abbuffarsi ai pasti principali, oltre ad avere proprietà detox e depuranti per il fegato, intestino e reni e mantiene la forma per vario tempo.

Non ha controindicazioni o effetti collaterali di nessun tipo in quanto gli ingredienti sono a base naturale:

Piperina: presente nella capsaicina a cui conferisce il classico colore nero, stimola il metabolismo aiutando a perdere peso facilmente e velocemente

presente nella capsaicina a cui conferisce il classico colore nero, stimola il metabolismo aiutando a perdere peso facilmente e velocemente Curcuma: una spezia che è nota nella cucina orientale, di colore giallo e conosciuta come lo zafferano delle Indie per le sue proprietà detox e depuranti dal momento che elimina sia le scorie che le tossine in eccesso

una spezia che è nota nella cucina orientale, di colore giallo e conosciuta come lo zafferano delle Indie per le sue proprietà detox e depuranti dal momento che elimina sia le scorie che le tossine in eccesso Silicio Colloidale: non molto conosciuto, ma protegge le ossa, i tendini e anche la pelle, oltre a potenziare gli ingredienti citati poc’anzi.

Bisogna associare a una dieta bilanciata per ottenere risultati che siano importanti. Si consiglia di assumerne una compressa prima dei pasti con un bicchiere abbondante d’acqua.

Considerando l’originalità ed esclusività di questo integratore, non è possibile ordinarlo online oppure nei negozi fisici. Per averlo a casa, bisogna collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto, inviarlo e compilare il form con i propri dati e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Un integratore in promozione al costo di 49€ per 4 confezioni invece di 196 con la spedizione gratis. Si può scegliere di pagare con Paypal, carta di credito o in contanti.