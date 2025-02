A 66 anni, l'attrice dimostra che la moda non ha età, lasciando il segno con un look audace.

Un’icona di stile senza tempo

Sharon Stone, a 66 anni, continua a sorprendere il mondo della moda con la sua eleganza e il suo carisma. Durante la Milano Fashion Week, l’attrice ha dimostrato che la bellezza e lo stile non conoscono età, sfoggiando un look audace e sofisticato che ha catturato l’attenzione di tutti. Ospite speciale della sfilata di Antonio Marras, Stone ha portato in passerella un ensemble che unisce raffinatezza e audacia, ribadendo il messaggio che la moda è un’espressione di personalità e creatività.

Il look audace di Sharon Stone

Per l’occasione, Sharon ha scelto un coordinato firmato Antonio Marras, composto da un cardigan scollato e una maxi gonna abbinata. Questo outfit, arricchito da dettagli a frange e una cintura che sottolineava il punto vita, ha reso il suo look non solo sofisticato ma anche d’impatto. Il mix di colori nero e beige ha aggiunto una nota di classicità, mentre i tacchi vertiginosi e una clutch coordinata hanno completato il tutto con un tocco di glamour. L’acconciatura impeccabile, con il suo iconico caschetto biondo liscio, e un paio di occhiali da vista chunky hanno conferito al look un’aria intellettuale e sofisticata.

Un legame speciale con Antonio Marras

La sfilata di Antonio Marras non è stata solo un evento di moda, ma una celebrazione dell’arte e della narrazione. Il designer ha creato una collezione autunno/inverno 2025-2026 ispirata a “La Bella d’Alghero”, un’opera che racconta storie di passioni e intrecci amorosi. Marras ha trovato in Sharon Stone la musa perfetta, sottolineando il legame speciale che li unisce: “Abbiamo scoperto una sintonia incredibile, ci scambiamo disegni ogni giorno”. Questa collaborazione trascende la moda, trasformandosi in un incontro artistico che celebra la cultura e la tradizione.

Milano Fashion Week: un palcoscenico di grandi nomi

Non solo Sharon Stone ha brillato alla Milano Fashion Week. L’evento ha visto la partecipazione di grandi nomi e momenti indimenticabili. Da Doechii e JT che hanno portato energia alla presentazione di Dsquared2, a Naomi Campbell e Chiara Ferragni in prima fila, la settimana della moda è stata un vero e proprio palcoscenico. Lennon Gallagher, figlio di Liam Gallagher, ha fatto la sua comparsa alla sfilata di Diesel con un look audace, mentre Amelia Gray Hamlin ha lasciato tutti senza fiato con un trench corto abbinato a un miniabito trasparente. In questo contesto, Sharon Stone si è distinta con la sua presenza magnetica, dimostrando che il vero stile non segue le mode, ma le detta.