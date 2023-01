Sexify su Netflix: la terza stagione ci sarà?

Sexify è una serie tv polacca che ha debuttato su Netflix Mercoledì 11 gennaio 2023 con la sua seconda stagione. I fan di questa serie iniziano a chiedersi se avranno l’opportunità di rivedere le protagoniste in un terzo capitolo.

Sexify, ci sarà una terza stagione?

Mercoledì 11 gennaio 2023 ha debuttato su Netflix la seconda stagione della serie tv polacca Sexify, diretta da Kalia Alabrudzińska e Piotr Domalewski. Per il momento Netflix non ha ancora confermato o smentito un possibile ulteriore rinnovo per la serie, che arriverebbe al suo terzo capitolo. Il suo futuro, di conseguenza, per il momento è in bilico. Sicuramente la piattaforma di streaming sta attendendo la risposta del pubblico e di conseguenza prenderà nei prossimi mesi una decisione.

Nel caso dovesse essere confermato un rinnovo per una terza stagione, Netflix potrebbe distribuire gli episodi nel corso del 2024, probabilmente nella seconda parte dell’anno. Non essendoci ancora stati annunci di nessun tipo, ovviamente si tratta solo di ipotesi, perché non si conoscono ancora le intenzioni del colosso dello streaming. I fan della serie sperano di poter continuare a seguire le protagoniste della serie, aggrappandosi al fatto che un rinnovo per il secondo capitolo c’è stato.

Netflix valuterà a breve se è il caso di andare avanti, oppure se due stagioni sono sufficienti per questo progetto.

Sexify: trama e cast

Sexify è una serie tv polacca che parla di tre amiche, Monika, Paulina e Natalia. Quest’ultima è un’esperta di programmazione e vuole creare un’app che aiuti i suoi coetanei a scoprire qualcosa in più sul sesso. La trama della prima serie ha parlato proprio della giovane sviluppatrice di software, grande esperta di computer ma che non sa molto del sesso. Per vincere un concorso lei e le sue amiche uniscono le forze per dare il via ad una ricerca nell’universo e comprendere meglio l’orgasmo femminile. Creano un’app che possa aiutare le donne ad avere esperienze sessuali soddisfacenti. Le tre devono raccogliere dati perché la loro app abbia successo e l’unico modo per farlo è fare domande difficili alle donne del mondo. Allestiscono anche un laboratorio della masturbazione nel loro dormitorio e si mettono in gioco al 100% in un viaggio per scoprire il mondo della sessualità. Nella seconda stagione i lavori sull’app vanno veloci e le tre ragazze sono convinte di avere tutto ciò di cui hanno bisogno per realizzarla, ovvero l’idea di Natalia, la passione di Paulina e i soldi di Monika. Ad un passo dal lancio ufficiale, però, devono affrontare diversi imprevisti. Se dovesse essere confermata una terza stagione, il pubblico potrebbe continuare a seguire le vicende delle tre amiche.

Il cast della serie tv è formato da:

Aleksandra Skraba è Natalia

Maria Sobocinska è Paulina

Sandra Drzymalska è Monika

Piotr Pacel è Mariusz

Bartosz Gelner è Konrad

Sebastian Stankiewicz è Jabba

Un’eventuale terza stagione potrebbe seguire le orme delle prime due, con otto episodi della durata di 30-40 minuti ciascuno, per raccontare le storie di queste tre amiche e della scoperta del mondo della sessualità.