Settimana di Eventi: Insieme Contro la Violenza di Genere

Unisciti a noi per una settimana di eventi straordinari dedicati alla sensibilizzazione e alla lotta contro la violenza sulle donne. Partecipa a dibattiti, workshop e attività coinvolgenti che mirano a promuovere l'uguaglianza di genere e a fornire supporto alle vittime. Insieme, possiamo fare la differenza!

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre, Mondadori Store ha avviato una campagna intitolata Facciamo luce. Questa iniziativa, che si svolgerà dal 17 al 25 novembre, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di grande attualità e importanza sociale.

La campagna mira a dimostrare come la conoscenza possa fungere da strumento di cura e resistenza contro la violenza di genere.

Attraverso una serie di eventi, incontri e attività, Mondadori Store si propone di promuovere un dialogo aperto e costruttivo.

I fatti

Il progetto Facciamo luce si pone l’obiettivo di creare spazi di confronto e riflessione, dove il pubblico possa approfondire tematiche riguardanti la violenza sulle donne. Le librerie Mondadori diventeranno luoghi di incontro e ascolto, dove sarà possibile discutere di stereotipi, linguaggio, relazioni e diritti.

Eventi in programma

Tra gli eventi in programma, si segnalano incontri con autori e workshop interattivi.

Il 18 novembre, presso il Mondadori Bookstore di Roma, la scrittrice Lucia Tancredi presenterà il suo libro Ersilia e le altre, un’opera che esplora le esperienze femminili in modo profondo e toccante. Il giorno successivo, a Milano, Jennifer Guerra condurrà un workshop dal titolo Dissonanti: le donne soggetti e oggetti della musica, dove si analizzerà come la musica possa influenzare la percezione del femminile.

Collaborazioni e impatto sociale

La campagna non si limita a eventi isolati, ma coinvolge anche associazioni locali e realtà attive nella lotta contro la violenza di genere.

Grazie alla collaborazione con queste organizzazioni, si creeranno sinergie per affrontare in modo più efficace la problematica. Il 21 novembre, per esempio, si svolgerà un incontro curato da Claudia Conte, intitolato Donne, diritti, dignità: educazione al rispetto e alla non violenza, che vedrà la partecipazione di esperti e attivisti.

Un percorso di consapevolezza

Il messaggio della campagna è chiaro: è fondamentale illuminare le aree buie della violenza attraverso la cultura e la formazione.

Gli appuntamenti di Facciamo luce offriranno al pubblico l’opportunità di riflettere su come le parole e i libri possano contribuire a cambiare mentalità e comportamenti. La conoscenza rappresenta il primo passo verso un cambiamento duraturo.

Inoltre, il 23 novembre, la giornalista Myrta Merlino guiderà un incontro sul tema della violenza informatica contro le donne, un argomento sempre più rilevante nella società contemporanea. La campagna si concluderà il 27 novembre, con la presentazione del progetto In rivolta.0 Manifesto dei corpi liberi, a sostegno delle donne in Afghanistan e Palestina.

La settimana di Facciamo luce rappresenta un’opportunità concreta per impegnarsi attivamente nella lotta contro la violenza di genere, creando una comunità più solidale e consapevole. Gli eventi si svolgeranno in diverse librerie della rete Mondadori, dove sarà possibile partecipare e contribuire a questa importante causa.