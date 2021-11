Le serie tv e i reality sulle famiglie famose: quali vedere

Il 9 Dicembre sbarca su prime video The Ferragnez: la serie tv non fiction che segue la quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez. Nonostante la coppia sia molto attiva sui social, i fan aspettano comunque con grande attesa l’arrivo del reality per scoprire i dettagli più intimi della relazione.

E non è certo la prima volta: da una decina d’anni ormai spopolano le serie tv e i reality sulle famiglie famose, a partire da quelle americane che hanno lanciato il trend. Quali sono gli show da recuperare assolutamente?

Le serie tv e i reality sulle famiglie famose: le italiane

Si tratta forse della coppia italiana più seguita del momento: parliamo di Chiara Ferragni e Fedez. Dopo mesi di riprese e produzione, a Dicembre arriva su prime video la serie tv che li segue nella loro vita di tutti i giorni.

The Ferragnez vedrà la pubblicazione dei suoi primi cinque episodi il 9 Dicembre sulla piattaforma streaming, mentre i tre rimanenti saranno disponibili dal 16 Dicembre. Il reality seguirà la famiglia famosa italiana del momento in un periodo di particolare interesse, cioè da gli ultimi mesi del 2020 ai primi del 2021. Potremo quindi assistere ai dietro le quinte del primo Sanremo di Fedez, e ovviamente della seconda gravidanza di Chiara con la nascita della figlia Vittoria.

Il tutto condito da tutti quei momenti no che rendono i Ferragnez una famiglia come tutte le altre.

Sempre rimanendo in Italia, ci sono altre famiglie famose che ci hanno mostrato parte della loro quotidianità con una serie tv. Se il genere vi interessa, su Discovery+ potrete vedere Clio Back Home: il reality che segue la truccatrice e imprenditrice Cliomakeup (nome d’arte di Clio Zammatteo) durante il trasferimento che da New York la riporta a casa sua in Italia. Anche qui non mancano le scene di vita quotidiana insieme al marito Claudio, alle figlie Grace e Joy, e a tutto il team di Cliomakeup capitanato dalla cognata Elena, CEO dell’azienda. Sempre su Discovery+ è possibile recuperare anche Social Family – storie di famiglia, che segue invece i comici Katia Follesa e Angelo Pisani, insieme alla figlia Agata. In questo caso le risate sono assicurate.

Gli show americani

Ovviamente non possono mancare i consigli su quali serie tv e reality guardare per quanto riguarda le famiglie famose negli Stati Uniti. A partire dall’ormai celebre Al passo con i Kardashian, le cui 20 stagioni sono disponibili su Sky e su Netflix. Andato in onda dal 2007 al 2021, il reality segue le vicende delle cinque sorelle Kardashian e Jenner: influencer e modelle che spesso hanno raggiunto la fama anche in modi discutibili. Nonostante le numerose critiche di poca realtà che lo show ha ricevuto, gli ascolti non sono mai calati. E fra uno scandalo e un matrimonio la famiglia ha tenuto incollati alla tv milioni di americani durante la messa in onda della serie.

Se invece non avete ancora superato la vostra cotta adolescenziale per Justin Bieber, ecco cosa dovete recuperare. The Biebers on watch è una serie disponibile gratuitamente su Facebook Watch che racconta alcuni retroscena e la vita di tutti i giorni del cantante americano e della moglie Hailey. Rimanendo in tema cantanti, su Netflix è appena stato pubblicato Jonas brothers family roast. Il programma è incentrato sulle battute e le prese in giro che le mogli e i parenti rivolgono ai tre cantanti resi famosi dalla Disney. Oltre alla continua ironia, il programma ci offre anche diverse curiosità sulla vita e il carattere dei fratelli Kevin, Joe e Nick Jonas.