Ormai sappiamo che Netflix è una garanzia per i film. Ma vogliamo parlare delle sue serie tv? Da quelle horror a quelle fantascientifiche ai gialli per finire con quelle poliziesche. C’è davvero l’imbarazzo della scelta e ce ne sono proprio per tutti i gusti e generi.

Vediamo qui di seguito le serie tv poliziesche più belle da vedere su Netflix in questo periodo.

Le migliori serie tv poliziesche su Netflix

Siete pronti per indagare insieme ai detective? Oppure a farvi condurre sulle tracce dell’omicida proprio dal crimine stesso? E ancora, ad identificarvi, per un gioco macabro di ruoli, con il punto di vista del criminale? Non vi preoccupate, non vi annoierete di certo: con tutto questo mistero e questa suspense, non avrete un attimo di tempo! Ecco qui di seguito l’elenco completo delle migliori serie tv poliziesche da guardare in streaming right now:

L’alienista

Advertisements

Ci troviamo a fine ottocento a New York e l’esperto nella cura delle patologie mentali Laszlo Kreizler alias Daniel Bruhl deve portare a termine delle indagini che riguardano vittime innocenti e criminali spietati. La sua al tempo è una specializzazione ancora poco conosciuta e non così diffusa come ai giorni nostri, ma ce la farà il nostro protagonista insieme ai suoi aiutanti a concludere i casi?

Sherlock

Altra serie super amatissima è Sherlock, uno dei detective più seguiti nella storia della tv e del cinema. In questa serie, composta da quattro stagioni, Sherlock insieme al suo amico e collega Watson si trova ad indagare su diversi casi ma anche su una serie di cattivi molto particolari.

Mindhunter

Questa serie tv è dedicata allo studio e all’analisi comportamentale dei serial killer e all’avvento di questo nuovo dipartimento all’interno dell’FBI. Gli agenti Holden Ford e Bill Tench, aiutati dalla dottoressa in psicologia Wendy Carr, studiano i comportamenti dei criminali per capire cosa li spinge a commettere gli omicidi. Questo potrebbe portarli ad arrestarne o fermarne qualcuno: ce la faranno?

Broadchurch

Il titolo prende il nome del luogo in cui è ambientata la serie tv, un posto apparentemente idilliaco dove poter vivere. Invece, nel corso delle tre stagioni, Broadchurch si rivelerà uno come tanti altri, governato dal crimine e dal male. I detective Alec Hardy e Ellie Miller sono i protagonisti della serie tv e devono indagare su diversi casi complessi.

Profumo

Si ispira al romanzo di Patrick Suskind e ne apporta alcune modifiche sostanziali. Ad esempio, la serie tv è ambientata in Renania oggi e non più a Parigi. La vicenda ruota attorno alla bellissima Katharina dai capelli rossi che viene uccisa. Le indagini che compongono le sei puntate della serie faranno luce sul caso, in parallelo alla vita dei protagonisti.

I delitti di Valhalla

Altra serie tv poliziesca super avvincente è I delitti di Valhalla, che racconta delle indagini dei poliziotti Arnar e Kata riguardo al serial killer di Reykjavik. L’unico punto di incontro di tutti gli omicidi sembra essere l’orfanotrofio chiamata Valhalla, dove tanti anni prima erano accaduti altri crimini spaventosi. Cosa sarà realmente successo in quel posto?