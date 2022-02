Dopo lo svenimento che ha costretto sua sorella Elga a chiamare un’ambulanza e a farla portare in ospedale, Serena Enardu ha rotto il silenzio via social.

Serena Enardu dimessa dall’ospedale

Nelle ultime ore Serena Enardu è stata finalmente dimessa dall’ospedale di Cagliari dove si trovava ricoverata a causa di un malore accusato nelle scorse ore.

L’influencer ex fidanzata di Pago infatti sarebbe svenuta alle cinque del mattino e, sua sorella Elga, ha allertato i soccorsi. Da diverso tempo Serena Enardu non si sentirebbe bene ma purtroppo i medici non sono riusciti a darle una risposta certa sul malessere generale da lei accusato.

Serena Enardu: lo sfogo

Attraverso i social l’ex fidanzata di Pago si è sfogata con i fan dopo esser stata dimessa dall’ospedale: “Vorrei solo sapere cos’ho e cosa fare per stare meglio”, ha dichiarato, e ancora: “Ormai è un mese che non ho più la mia salute, sto bene 2 giorni e 10 male”.

Serena Enardu: i vaccini

Nei giorni scorsi Serena Enardu è finita nell’occhio del ciclone perché si era scagliata apertamente contro i vaccini anti-Covid affermando che il suo malessere fosse iniziato dopo essersi sottoiposta alla vaccinazione anti-Covid. In tanti sui social avevano accusato l’ex concorrente del GF Vip di diffondere informazioni false sul vaccino, ma lei aveva replicato affermando:

“Sto solo condividendo la mia esperienza, ma quale messaggio starei passando? Non sono neanche più libera di raccontare dei fatti realmente accaduti?”, e ancora: “Il vaccino non è obbligatorio per tutti, quindi credo che nessuno si debba elevare a giudice del prossimo in entrambi i casi.

Trovo assurda tutta questa cattiveria. Dovremmo essere più uniti e invece siamo sempre di più un popolo diviso. Che tristezza. Tutti dovrebbero imparare a farsi i ca*** propri”. Sui social in tanti tra i fan aspettano di avere ulteriori notizie da parte sua sui social.