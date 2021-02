Conduttrice, scrittrice e autrice televisiva italiana. Serena Dandini è conosciuta maggiormente per uno dei suoi grandi successi televisivi, che ha anche segnato il suo debutto. Stiamo parlando de “La TV delle ragazze”, che ha fatto da trampolino di lancio a molte comiche oggi famosissime.

Ma chi è Serena Dandini? Scopriamo di più sulla sua biografia e la sua carriera.

Chi è Serena Dandini

All’anagrafe Serena Dandini de Sylva, ma conosciuta semplicemente come Serena Dandini, è nata a Roma il 22 aprile del 1954. Ha un fratello e una sorella e la sua famiglia, come racconta lei stessa, ha origini altolocate. Si tratterebbe infatti di una famiglia di conti, dotata anche di stemma nobiliare.

Ha frequentato le scuole nella sua città natale, si è infatti diplomata al liceo classico Giulio Cesare e ha frequentato l’Università la Sapienza, spinta dal desiderio di insegnare letteratura anglo-americana, fermandosi però a tre esami dalla laurea.

La carriera della Dandini inizia, come quella di molti artisti che hanno iniziato a percorrere questa strada, in radio per la RAI. Siamo alla fine degli anni Settanta.

Debutto e carriera

Come abbiamo già accennato, il vero successo per Serena Dandini arriva una decina di anni dopo, precisamente nel 1988 quando viene consacrata come autrice e conduttrice grazie al suo programma “La TV delle ragazze”. Una tv per ridere, una tv fatta dalle donne e per le donne che ha lanciato molte comiche di successo come Angela Finocchiaro, Tosca D’Aquino e Sabrina Guzzanti. Da quel momento la sua carriera decolla e conduce altri programmi per la RAI, tra cui “Scusate l’interruzione” nel 1990, che voleva essere una parodia del Maurizio Costanzo Show e il DopoFestival, nel 1995, in occasione del Festival di Sanremo. Nel suo curriculum non mancano anche altri medium diversi dalla radio e dalla televisione, come il teatro e l’editoria.

Il suo percorso televisivo coinvolge prevalentemente la RAI, ma per un breve periodo la Dandini approva a Mediaset, dove nel 1998 conduce “Comici”, su Italia 1. Uno show dedicato appunto ai comici italiani, a cui partecipano, tra i tanti, il trio di Aldo, Giovanni e Giacomo e la grande Anna Marchesini. Nel 2000 invece, sempre per la stessa emittente conduce “Teatro 18”, che ospita altre personalità legate al mondo della comicità e al teatro come Claudio Bisio e l’attrice Paola Cortellesi.

Vita privata

Serena Dandini si è sposata due volte. Nel 1993 però ha incontrato l’uomo che è diventato il suo compagno, il musicista e compositore Lele Marchitelli. Da uno dei precedenti matrimoni sappiamo che la Dandini ha avuto una figlia, Adele Tulli, nata nel 1993 e anche lei entrata nel mondo dei media. È infatti la regista di “365 without 377”, un documentario sulle battaglie del movimento LGBT per l’abolizione in India della sezione 377 del codice penale, che vede l’omosessualità come un reato.

Curiosità sulla presentatrice

Uno degli amici di gioventù di Serena Dandini è il grande cantautore Renato Zero, insieme frequentavano il Piper, che all’epoca figurava tra i locali più in voga della movida romana. Luogo della nascita artistica di moltissimi artisti tra cui l’iconica cantante Patty Pravo. Negli stessi anni è molto attiva nei gruppi che sostengono il femminismo. Tra le sue passioni, oltre alla letteratura, figurano anche la musica e il giardinaggio.