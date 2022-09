Influencer di professione, ex ballerina e speaker radiofonica, Selvaggia Roma è stata concorrente anche di diversi reality, dove si è fatta conoscere dal mondo del web – e non solo – per il suo carattere frizzante e il suo essere senza peli sulla lingua.

Che cosa sappiamo di lei e della sua vita? Andiamo a scoprirlo insieme.

Selvaggia Roma: tutto sull’influencer ed ex gieffina

Selvaggia Roma è nata il 29 ottobre 1990 a Roma sotto il segno dello Scorpione e attualmente ha 32 anni. Il nome reale di Selvaggia Roma è però Sabrina Haddaji; il padre, infatti, è tunisino, mentre la madre è italiana. Ha spesso dichiarato di avere sempre vissuto molto bene il suo mix di culture in Italia, anche se non sono mancate occasioni di difficoltà legate alla cultura del padre.

Sul suo rapporto con quest’ultimo ne ha parlato durante l’edizione del GF Vip 2020, ammettendo di avere sofferto moltissimo il suo abbandono, pensando addirittura ad atti estremi.

Selvaggia Roma è da sempre appassionata di danza e ha cercato sin da subito di coltivare tale passione rendendola un lavoro a tutti gli effetti. Dopo avere praticato ginnastica artistica e avere studiato la danza in ogni sua sfaccettatura, Roma è diventata una ballerina, professione che ora però non esercita più.

È fortemente appassionata di sport e di fitness e, come si evince dal suo corpo, anche di tatuaggi.

La prima esperienza in televisione arriva nel 2011 con Uomini & Donne, quando Selvaggia Roma decide di partecipare come corteggiatrice del tronista Alessio Lo Passo; quell’occasione non le portò fortuna e Roma uscì dal programma, trovando l’amore fuori. Dopo il programma, infatti, Roma si è fidanzata con Francesco Chiofalo, con il quale ha poi preso parte a Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia: la coppia, divenuta molto presto virale anche sui social, dopo diversi tira e molla, ha messo fine alla storia d’amore, divenuta insostenibile per diverse incompatibilità caratteriali di entrambi.

La carriera di Selvaggia Roma continua anche dopo Temptation; nel 2018 lavora sul set di Ricci e Capricci, dichiarando di essersi molto divertita e che le sarebbe piaciuto lavorare nuovamente in quel settore. È stata molto spesso opinionista nei salotti pomeridiani di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

Il mondo dei reality però continua ad affascinarla e così a novembre 2020 (in ritardo rispetto ai tempi previsti, causa Covid) entra ufficialmente come concorrente del Grande Fratello Vip 2020, portando dinamiche e non poco pepe nel cast.

Attualmente Selvaggia Roma è una speaker radiofonica per la radio romana Elleradio, ma continua a lavorare anche come modella e influencer. Il suo profilo Instagram, infatti, attualmente conta ben 1 milione di follower!

La vita sentimentale di Selvaggia Roma

Dopo la relazione con Francesco Chiofalo, durata cinque anni e fatta di convivenza e condivisione anche lavorativa (hanno lavorato insieme nel b&b di lui), Selvaggia Roma si è fidanzata con Luca Muccichini (fitness influencer), ma la loro storia termina nel 2019.

Attualmente l’influencer è fidanzata con Luca Teti, classe 1994 e calciatore a livello dilettantistico. Nel luglio 2022 Selvaggia Roma ha dichiarato di essere incinta, condividendo la notizia a tutte le persone che con affetto la seguono quotidianamente.

La perdita della bambina: le parole di Selvaggia Roma

Tutto sembrava scorrere nel migliore dei modi, poi la terribile notizia: Selvaggia Roma e Luca Teti hanno perso la bambina. L’influencer ha voluto chiarire immediatamente la situazione con una storia Instagram (pubblicata il 22 settembre 2022), chiedendo a tutte le persone di rispettare il dolore:

È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare, purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più non aggiungo altro mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci.

Inutile dire che ci stringiamo attorno al suo dolore e speriamo che la vita possa volgere al meglio, regalando a entrambi nuovi sorrisi.