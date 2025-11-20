Selvaggia Lucarelli Attacca Barbara D’Urso: “Il Suo Cachet Elevato è Ingiustificabile!”

Le tensioni tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso continuano a far discutere, con nuovi episodi che alimentano il dibattito mediatico. La recente polemica è esplosa durante la trasmissione Ballando con le stelle, dove Lucarelli ha colto l’occasione per esprimere il suo disappunto nei confronti della collega.

Il cachet di Barbara D’Urso

Il fulcro della critica di Lucarelli si concentra sul presunto cachet della D’Urso, che si dice ammonti a centinaia di migliaia di euro.

Nella sua newsletter, la giornalista ha sottolineato come la conduttrice goda di privilegi che non giustificherebbero le sue lamentele pubbliche. Secondo Lucarelli, queste affermazioni sono di natura vittimistica, in quanto Barbara non si sarebbe limitata a segnalare i problemi all’interno del programma, ma li ha dirottati sui social media.

Le lamentele sui social

La scintilla di questa nuova polemica è stata accesa da un post di Barbara su Instagram, dove la conduttrice lamentava un clima ostile da parte della giuria.

Lucarelli ha criticato duramente la scelta di Barbara di esprimere le sue lamentele in un contesto informale, suggerendo che tali questioni dovrebbero essere affrontate direttamente durante le trasmissioni, di fronte alle telecamere. La Lucarelli ha affermato: “Se ha davvero trovato quella situazione umiliante, allora sarebbe stato meglio che rimanesse a casa”.

Il sostegno a Barbara D’Urso

Nonostante le critiche provenienti dalla Lucarelli, Barbara D’Urso ha trovato sostegno in altre figure del mondo televisivo.

La conduttrice ha ricevuto parole di incoraggiamento da parte di Milly Carlucci, la quale ha difeso la D’Urso, affermando che non era stata chiamata per fare gossip, ma per ballare. Altre colleghe, come Mara Venier, si sono unite al coro di sostegno, esortando Barbara a non cadere nelle provocazioni della Lucarelli.

La reazione della giuria

Le tensioni tra le due protagoniste non si limitano solo ai commenti di Selvaggia.

Secondo quanto riportato da diversi giornalisti, Barbara D’Urso avrebbe espresso insoddisfazione per la decisione degli autori di farla ballare all’una di notte, senza preavviso. Questo imprevisto l’ha costretta a esibirsi con scarpe inadatte, aumentando il rischio di cadere durante la performance. La Lucarelli ha colto l’occasione per affermare che, sebbene queste situazioni possano essere scomode, Barbara dovrebbe affrontarle con un sorriso, considerando i benefici che riceve dal suo lavoro.

Prospettive future

Il conflitto tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso sembra destinato a continuare, alimentando un dibattito che tiene incollati i telespettatori. La prossima puntata di Ballando con le stelle sarà un banco di prova importante per entrambe: Barbara risponderà alle critiche o deciderà di ignorare le provocazioni della Lucarelli? Solo il tempo potrà svelare come si evolverà questa storia di rivalità e spettacolo.