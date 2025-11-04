Selling Sunset: anticipazioni sul reunion speciale della stagione 9

Con la stagione 9 di Selling Sunset già disponibile per lo streaming, i fan possono finalmente prepararsi per un evento atteso: il reunion speciale. Questo episodio si preannuncia come un’opportunità imperdibile per rivedere i membri del cast e scoprire come si sono evoluti i vari rapporti tra di loro dopo la conclusione delle riprese avvenuta a.

Tra le domande più intriganti c’è: come si è evoluta la relazione tra Chrishell e Emma ora che Emma è tornata con il suo controverso fidanzato Blake Davis? E che dire delle tensioni tra Mary e Chelsea? Infine, quale sarà il futuro di Nicole, ufficialmente esclusa dalla serie?

Data e partecipazione al reunion

Il reunion speciale sarà trasmesso mercoledì 5 novembre e vedrà la partecipazione di tutti i membri del cast, tra cui Chrishell Stause, Chelsea Lazkani, Emma Hernan, Alanna Gold, Mary Bonnet, Romain Bonnet, Amanza Smith, Bre Tiesi, Sandr Vergara, Jason Oppenheim, Brett Oppenheim e la controversa Nicole Young.

Nonostante i rumor che circolavano riguardo all’assenza di Chrishell, Chelsea e Nicole all’evento di lancio della stagione 9, si è scoperto che Bre aveva organizzato l’evento e aveva deciso di non invitare Chrishell e Chelsea per evitare ulteriori fratture.

Il ruolo di Tan France

Il reunion sarà nuovamente condotto da Tan France, noto per il suo ruolo in Queer Eye. Questo sarà il primo speciale di reunion dalla stagione 8, che era stata annullata a causa di tensioni interne tra i membri del cast.

Il clima teso del reunion

Le riprese del reunion speciale si sono svolte ad agosto, come confermato da un video pubblicato da Nicole su TikTok.

Nel video, ha rivelato di essere stata invitata a parlare, ma di aver ricevuto solo pochi minuti per esprimere le sue opinioni, il che ha creato frustrazione. Chrishell, in un’intervista a Variety, ha descritto l’atmosfera del reunion come “brutale”, suggerendo che potrebbe aver segnato la fine del suo percorso nello show.

Chrishell ha condiviso che, durante il reunion, ha realizzato che il suo posto non era più in questo ambiente, affermando: “Auguro a tutti il meglio, ma questo non è il posto per me”.

Questa dichiarazione ha sollevato speculazioni sul suo futuro nella serie.

Le tensioni tra i membri del cast

Le tensioni tra i membri del cast non sono nuove, ma nella stagione 9 raggiungono nuove vette. La controversia principale riguarda le affermazioni su Nicole e le sue interazioni con Chrishell, che hanno portato a momenti di alta drammaticità. Chrishell ha addirittura minacciato di abbandonare lo show se Nicole fosse rimasta nel cast, un segnale chiaro delle sue intenzioni.

Il futuro di Selling Sunset senza Chrishell

Sebbene la serie non sia ancora stata rinnovata per una decima stagione, la possibile partenza di Chrishell rappresenterebbe un colpo significativo per Selling Sunset. Dopo 9 stagioni, Chrishell è diventata un elemento fondamentale dello show, e la sua assenza potrebbe generare una mancanza di coesione tra i membri del cast.

In passato, il conflitto tra Chrishell e Christine Quinn ha mantenuto alta l’attenzione degli spettatori, e la partenza di Christine ha già influenzato la dinamica dello show. Se Chrishell decidesse di lasciare, sarebbe difficile per la serie mantenere l’interesse senza la sua personalità carismatica e le sue storie coinvolgenti.

In questo contesto, il reunion speciale di Selling Sunset non è solo un momento di riflessione, ma anche un potenziale punto di svolta per il futuro della serie. Con le emozioni che corrono alte e le relazioni in discussione, i fan saranno ansiosi di vedere come si svolgerà questo dramma sullo schermo.