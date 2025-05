Chi è Zoë Më?

Zoë Më, il cui vero nome è Zoë Anina Kressler, è una giovane artista svizzera che sta conquistando il cuore del pubblico con la sua musica unica e coinvolgente. Nata a Basilea, ha trascorso parte della sua infanzia in Germania, ma è tornata in Svizzera, dove ha sviluppato un forte legame con la sua cultura e la sua lingua. La sua carriera musicale è iniziata all’età di dieci anni, quando ha cominciato a scrivere canzoni, ma è solo nel maggio 2024 che ha pubblicato il suo primo EP, intitolato Dorianne Gris, che ha ricevuto un’accoglienza entusiasta da parte della critica.

Il percorso verso l’Eurovision

La partecipazione di Zoë Më all’Eurovision 2025 rappresenta un traguardo significativo nella sua carriera. Dopo aver vinto premi prestigiosi come SRF3 Best Talent e RTS Artiste Radar, la giovane artista ha finalmente l’opportunità di esibirsi su un palcoscenico internazionale. Il suo brano Voyage è un invito a esplorare il mondo con maggiore umanità, un tema che risuona profondamente in un’epoca in cui la comprensione reciproca è più importante che mai.

Il significato di Voyage

Il testo di Voyage è un inno alla compassione e alla connessione umana. Con versi che parlano di bellezza e vulnerabilità, Zoë Më invita gli ascoltatori a riflettere sulle relazioni e sull’importanza di prendersi cura degli altri. La sua capacità di alternare tra il tedesco e il francese non solo arricchisce la sua musica, ma la rende anche un simbolo di unità culturale. La traduzione del brano rivela un messaggio profondo: “Un giorno capirai che i fiori siano più belli quando li innaffi”, un richiamo a nutrire le relazioni per farle fiorire.

Un’artista in ascesa

Con il suo stile fresco e autentico, Zoë Më sta rapidamente diventando una figura di riferimento nel panorama musicale europeo. La sua partecipazione all’Eurovision non è solo un’opportunità per mostrare il suo talento, ma anche un modo per rappresentare la Svizzera con orgoglio. La sua musica, che abbraccia diverse lingue e culture, è un riflesso della sua vita e delle sue esperienze, rendendola un’artista unica nel suo genere. Con Voyage, Zoë Më non solo si presenta come una cantante, ma come una narratrice di storie che uniscono le persone attraverso la musica.