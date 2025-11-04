Scopri tutto sulla reunion di Selling Sunset stagione 9

La serie Selling Sunset continua a catturare l’attenzione del pubblico di Netflix, e nonostante la stagione 9 sia già disponibile per la visione, la tensione non accenna a diminuire. Infatti, un reunion special è in arrivo, dove i membri del cast si riuniranno per affrontare le controversie e le situazioni irrisolte che hanno caratterizzato il loro percorso.

Filato nel mese di agosto, questo reunion special offrirà uno sguardo approfondito ai legami tra i membri della squadra e le loro vite personali, esplorando in particolare le relazioni tumultuose tra Chrishell, Emma e Chelsea.

La prima domanda che sorge spontanea è: cosa sta succedendo tra Chrishell e Emma ora che quest’ultima è tornata con il suo ex, Blake Davis? E quale sarà l’evoluzione delle tensioni tra Mary e Chelsea? Inoltre, come si colloca Nicole, che ha recentemente lasciato il programma?

Data di uscita e membri del cast

Il reunion special di Selling Sunset è previsto per mercoledì 5 novembre. I fan saranno felici di sapere che vedranno il cast al completo, compresi nomi noti come Chrishell Stause, Chelsea Lazkani, Emma Hernan, Alanna Gold, Mary Bonnet, Romain Bonnet, Amanza Smith, Bre Tiesi, Sandra Vergara e i fondatori Jason e Brett Oppenheim.

Sorprendentemente, anche Nicole Young parteciperà all’evento.

È interessante notare che, dopo il tumulto che ha caratterizzato la premiere della stagione 9, si pensava che Chrishell, Chelsea e Nicole non avrebbero partecipato alla reunion. Tuttavia, secondo quanto riportato da TMZ, Bre ha organizzato la festa di apertura e ha deciso di non invitare Chrishell e Chelsea, ritenendo che fosse meglio così. Nicole, invece, era stata invitata ma non ha potuto partecipare per impegni precedenti.

Chi guiderà la reunion?

La conduzione dell’evento sarà affidata a Tan France, celebre conduttore di Queer Eye, che ha già ricoperto questo ruolo in altri reunion special della serie. Questo sarà il primo incontro del cast da, poiché la reunion della stagione 8 era stata annullata.

Le riprese e le dichiarazioni del cast

Le riprese della stagione 9 si sono concluse a febbraio, mentre la reunion è stata filmata ad agosto.

Nicole ha condiviso un video su TikTok, rivelando di aver atteso a lungo per avere l’opportunità di parlare durante le riprese, ma alla fine ha trovato poco spazio per esprimere i suoi pensieri. Chrishell, in un’intervista a Variety, ha descritto l’esperienza della reunion come “brutale”, affermando di aver realizzato che non era più il posto giusto per lei.

Il clima di tensione sembra essere palpabile, con Chrishell che ha rivelato di sentirsi sopraffatta a tal punto da considerare l’idea di abbandonare la serie. La situazione è ulteriormente complicata dall’assenza di un trailer ufficiale, sebbene Netflix abbia rilasciato un teaser dopo l’ultimo episodio della stagione 9, promettendo momenti intensi e ricchi di colpi di scena.

Il dramma e le polemiche

La stagione 9 di Selling Sunset ha visto una serie di eventi drammatici che hanno portato a una sorta di “mutinìa” tra i membri del cast. Le ragioni di tali conflitti non sono state chiarite ufficialmente da Netflix, ma ci sono forti sospetti che la minaccia di Chrishell di lasciare la serie abbia giocato un ruolo cruciale nella decisione di non affrontare le controversie della stagione 8.

Le interazioni tra i membri del cast sono sempre più cariche di tensione, con Nicole che ha ricevuto una sospensione per comportamenti inappropriati, innescando ulteriori conflitti interni. La stagione si è conclusa con un brindisi su una lussuosa terrazza, ma sotto le apparenze di cordialità, le rivalità rimangono accese e irrisolte.

In conclusione, la reunion di Selling Sunset promette di essere un evento imperdibile per i fan, con rivelazioni e momenti di alta tensione che sicuramente terranno il pubblico incollato allo schermo. Le dinamiche tra i membri del cast saranno al centro dell’attenzione, e i fan attendono con trepidazione di scoprire come si evolveranno le relazioni e le rivalità.