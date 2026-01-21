Scopri le Opportunità di Business nel Settore della Moda Italiana ad Almaty

Partecipa all'evento 'La Moda Italiana a Almaty' e amplia il tuo network commerciale in Asia Centrale. Scopri nuove opportunità di business, connettiti con professionisti del settore e promuovi il tuo brand in un mercato in crescita. Non perdere l'occasione di far parte di un evento esclusivo dedicato all'eccellenza della moda italiana!

La Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione della Regione Puglia ha annunciato un’importante iniziativa rivolta alle piccole e medie imprese (PMI) del settore moda. Il progetto, intitolato “La moda italiana @ Almaty”, si terrà dal 4 al 6 marzo 2026 nella città di Almaty, in Kazakistan, offrendo un’opportunità significativa per le aziende pugliesi di espandere la propria rete commerciale in un mercato in crescita.

Un’opportunità di promozione

Questo evento rappresenta non solo una vetrina per i prodotti italiani, ma anche un importante punto di incontro con operatori locali e internazionali. Le PMI pugliesi potranno presentare le proprie creazioni, esplorare le tendenze del mercato e interagire direttamente con potenziali clienti e distributori.

Requisiti di partecipazione

Per partecipare, le imprese devono soddisfare alcuni requisiti fondamentali. Innanzitutto, è necessario che siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio competente.

Inoltre, le aziende devono operare nel settore della moda e disporre di una sede legale o operativa in Puglia. Un altro requisito essenziale è la disponibilità di un sito web e di materiali promozionali in lingua inglese, per garantire una comunicazione efficace durante l’evento.

Modalità di iscrizione

Le PMI interessate a partecipare all’incontro commerciale possono presentare la propria candidatura attraverso la piattaforma ufficiale della Regione Puglia. Le domande saranno aperte dalle 09:00 del 14 gennaio 2026 fino alle 18:00 del 21 gennaio 2026.

Saranno selezionate fino a cinque aziende pugliesi, e l’iniziativa verrà realizzata solo se almeno quattro imprese confermeranno la propria partecipazione.

Costi e spese

È fondamentale considerare che le spese per il viaggio, il soggiorno e la spedizione dei prodotti o campionari rimarranno a carico delle aziende partecipanti. Questo aspetto deve essere tenuto in conto nella pianificazione della partecipazione all’evento.

Opportunità per le PMI pugliesi

La manifestazione “La moda italiana @ Almaty” offre un’importante occasione per le piccole e medie imprese pugliesi di esplorare un mercato dinamico e in espansione.

La crescita del settore della moda in Asia centrale potrebbe favorire future collaborazioni commerciali e aumentare la visibilità internazionale delle aziende partecipanti. Partecipare a questo evento rappresenta un’opportunità significativa per le PMI che desiderano espandere la propria presenza a livello globale.