Scopri la Routine di Bellezza Coreana di Aylen Park e Sonia Lee: Segreti e Consigli Essenziali

Aylen Park e sua madre Sonia Lee rivelano i segreti della bellezza coreana per ottenere una pelle radiosa e sana. Scopri come le loro tecniche di cura della pelle possono trasformare il tuo aspetto e migliorare la tua routine di bellezza.

La skincare coreana ha guadagnato popolarità in tutto il mondo, ma poche persone sanno che una madre e una figlia a Los Angeles stanno rivoluzionando il modo in cui viene percepita. Aylen Park e sua madre Sonia Lee hanno creato un seguito affezionato online grazie alla loro visione gioiosa e accessibile della bellezza coreana. I loro tutorial, recensioni di prodotti e consigli pratici uniscono la tradizione della K-beauty con le innovazioni moderne.

Di recente, il duo ha partecipato a eventi come Walmart Live e TalkShopLive per presentare una routine di skincare utilizzando i migliori prodotti disponibili su Walmart. È sorprendente la varietà di prodotti coreani offerti da un rivenditore così grande, e Park stessa è rimasta stupita nel vedere quanto fosse ampia l’offerta di articoli che lei e sua madre utilizzano quotidianamente.

Focalizzarsi sull’idratazione

Quando si tratta della loro routine, Park e Lee pongono particolare enfasi sull’idratante e sul supporto della barriera cutanea.

Utilizzano gli stessi prodotti base per garantire una pelle ben idratata e lenita. Park, nella sua ventina, si concentra sul trattamento dell’acne, mentre Lee, nella sua cinquantina, si dedica a schiarire le macchie scure. Un messaggio chiave che entrambe vogliono trasmettere è che non è mai troppo tardi per iniziare a prendersi cura della propria pelle, e che il skincare dovrebbe essere un momento di divertimento e relax. Inoltre, è fondamentale non dimenticare mai di applicare protezione solare.

Doppia pulizia: la chiave del successo

Un’importante pratica che Park e Lee raccomandano è la doppia pulizia serale, soprattutto dopo aver indossato trucco o SPF durante il giorno. Per il primo passaggio, suggeriscono il BANILA CO Clean it Zero Pore Clarifying Cleansing Balm, seguito dal SKIN1004 Madagascar Centella Ampoule Foam. Questi prodotti sono essenziali per rimuovere impurità e preparare la pelle ad assorbire i trattamenti successivi.

Tendenze emergenti e segreti familiari

I tonici in pad hanno preso piede nella K-beauty per le loro proprietà esfolianti delicate. Park consiglia senza riserve i MEDIHEAL Teatree Trouble Pads, che possono essere utilizzati sia come tonico che come maschere fai-da-te. Un segreto tramandato attraverso le generazioni della loro famiglia è l’uso dell’acqua di riso, un rimedio comune in Corea. Nel 2025, madre e figlia si sono innamorate della consistenza del [I’m from] Rice Toner, descrivendone l’effetto luminoso come “assolutamente incredibile”.

Ingredienti chiave per una pelle perfetta

Park ha recentemente scoperto i Freshly Juiced Vitamin Drops di [Dear Klairs], un’ottima opzione di vitamina C per chi ha una pelle sensibile. Lee, d’altro canto, ha trovato il SKIN1004 Madagascar Centella Ampoule dopo un trattamento di bellezza in Corea, dove i professionisti le hanno raccomandato il prodotto per le sue proprietà lenitive. Park adora questo siero perché svolge molte funzioni e prepara la pelle per il trucco. Per quanto riguarda l’idratante, Park predilige la consistenza leggera della MIXSOON Bean Cream, che non ostruisce i pori né irrita la sua pelle delicata.

Nuove tecniche di mascheramento

Una delle ultime tendenze nella skincare coreana è il wet masking, che prevede di applicare la maschera a foglio come ultimo step della routine per sigillare l’idratazione. Park e Lee utilizzano con piacere la MEDIHEAL Collagen Essential Beauty Mask, che si presenta con un’abbondanza di siero talmente ricco che Park lo definisce “oro liquido”. Questa nuova tecnica ha dimostrato di essere un’ottima strategia per massimizzare i benefici dei prodotti utilizzati in precedenza.