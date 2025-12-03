Scopri la Ferrari Fashion School: corsi esclusivi e open day per futuri professionisti della moda

Entra nel mondo della moda con i corsi esclusivi della Ferrari Fashion School, ideali per aspiranti designer e professionisti del settore. Sviluppa le tue competenze creative e tecniche attraverso un programma formativo all'avanguardia, che ti preparerà ad affrontare le sfide del mercato della moda contemporanea. Unisciti a noi e trasforma la tua passione in una carriera di successo!

La Ferrari Fashion School rappresenta un punto di riferimento per coloro che aspirano a una carriera nel settore della moda. Con un’ampia offerta di corsi e eventi informativi, la scuola si impegna a formare i nuovi talenti dell’industria, fornendo le competenze necessarie per eccellere nei vari ambiti, dal design alla gestione del lusso.

Open day: un’opportunità imperdibile

Partecipare agli Open Day organizzati dalla scuola costituisce un’occasione eccezionale per incontrare i docenti e i leader dei corsi.

Durante questi eventi, gli studenti interessati possono esplorare i programmi offerti e comprendere meglio quale percorso formativo possa rispondere alle loro aspirazioni. Gli open day permettono anche di scoprire le varie attività extracurriculari, come visite a aziende di moda e collaborazioni con professionisti del settore.

Supporto nel processo di orientamento

Un aspetto fondamentale degli open day è il supporto fornito dal team di orientamento. Questo gruppo di esperti è disponibile per assistere ogni studente nell’identificare il percorso formativo più adatto alle proprie esigenze, che si tratti di fashion design, styling, business o fotografia di moda.

Corsi offerti da Ferrari Fashion School

Ferrari Fashion School propone una varietà di corsi, tra cui Bachelor of Arts, Master e Master of Arts. Questi programmi sono progettati per fornire una preparazione completa e pratica, affinché gli studenti possano affrontare le sfide del mondo della moda con sicurezza. Per facilitare la scelta, la scuola ha organizzato delle virtual classes per presentare i diversi corsi.

Programma delle virtual classes

Le virtual classes offrono l’opportunità di approfondire vari temi.

Il 10 dicembre si terrà un incontro dedicato alla direzione creativa e alla fotografia di moda, con la partecipazione di docenti di fama come Riccardo Carrapa. Inoltre, è previsto un focus sulla rivoluzione della moda, con esperti quali Giusy Liguori e Ludovica Ligresti, che discuteranno di come il settore si stia evolvendo, partendo dalle tradizioni verso un futuro innovativo.

Corso di upcycling e moda sostenibile

Un’altra proposta interessante è il corso di upcycling, che si svolgerà in presenza e ha l’obiettivo di formare i partecipanti su pratiche di moda sostenibile.

Questo corso, condotto da Gilberto Calzolari, si concentra sul riuso e la trasformazione dei capi esistenti, integrando principi di moda circolare e zero waste nel processo creativo.

Struttura del corso di upcycling

Il corso è suddiviso in otto lezioni, nel corso delle quali gli studenti acquisiranno tecniche di cucito e design sostenibile. Tra le attività pratiche, sono previsti esercizi per dare nuova vita a capi di abbigliamento dismessi. Il percorso culminerà in una presentazione finale, in cui ciascun partecipante esporrà il proprio progetto di moda sostenibile.

Un percorso formativo completo

La Ferrari Fashion School rappresenta non solo un luogo di apprendimento, ma anche un ambiente dove la creatività ha la possibilità di emergere. Attraverso corsi che coprono vari aspetti della moda, dalla progettazione alla gestione, gli studenti possono sviluppare un profilo professionale completo, pronto ad affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione.

Per ulteriori informazioni sui corsi e le opportunità offerte, è possibile contattare la Ferrari Fashion School per prenotare una visita guidata o partecipare ai prossimi open day.